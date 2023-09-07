Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вбивство військового у Києві: двох обвинувачених взяли під варту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вбивство військового у Києві: двох обвинувачених взяли під варту
Cуд відправив під варту двох обвинувачених у справі про вбивство 34-річного добровольця зі «Свободи» Олексія Щербини
фото: Watchers

Підозрювані Леонід Ігнатенко та Ігор Котирло повернулися до слідчого ізолятору

У четвер, 7 вересня, суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і взяв під варту двох обвинувачених у справі про вбивство учасника добровольчого формування територіальної громади «Свобода» Олексія Щербини. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що 14 серпня 2023 року Голосіївський районний суд Києва дав двом підозрюваним можливість вийти з-під варти під заставу у розмірі 805 тис. 200 грн для кожного. Проте Голосіївська окружна прокуратура міста Києва, не погоджуючись, подала апеляційну скаргу на рішення.

Київський апеляційний суд, розглянувши апеляцію, скасував рішення суду першої інстанції та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура на слуханні наполягала на утриманні Котирла та Ігнатенка під вартою без можливості внести заставу. Адвокати двох підсудних, Леоніда Ігнатенка та Ігора Котирла, просили про нічний домашній арешт для них або про заставу розміром до 214 тис. грн. Серед ризиків, на наявності яких наголошувало обвинувачення, фігурувала можливість переховування від слідчих органів. На доказ своїх слів держобвинувачення нагадало, що раніше Ігнатенко вже переховувався від слідства. Щодо застави прокурори висловили сумнів, що ймовірність втрати 214 тис. грн втримає обвинувачених від втечі.

Третій обвинувачений – В’ячеслав Вільцанюк – відмовився брати участь в засіданні через відеозв’язок з СІЗО, пославшивсь на погане самопочуття. Щодо свого запобіжного заходу апеляцію він не подавав.

Раніше, у жовтні 2022 року, у Києві серед білого дня було вбито військового Олексія Щербину. Чоловік був учасником добровольчого формування територіальної громади «Свобода» і готувався вирушити на фронт. Також повідомлялося, що один із підозрюваних пов'язаний із Кивою.

Нагадаємо, що раніше суд випустив двох підозрюваних у справі про вбивство учасника добровольчого формування територіальної громади «Свобода» Олексія Щербини. 

Теги: суд військові вбивство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола мужньо боронив Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо прикордонника Миколу Ткачука
31 серпня, 09:00
Як військові кібери «привітали» російські компанії з Днем повітряного флоту РФ
Як військові кібери «привітали» російські компанії з Днем повітряного флоту РФ
20 серпня, 12:22
Богдан був кулеметником, брав участь у боях за Київщину, згодом воював у Бахмуті, Сєвєродонецьку, на Херсонщині
На Херсонщині загинув пластун та спецпризначенець Богдан Сенюк
16 серпня, 09:14
Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях
Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях
15 серпня, 16:09
Зеленський поспілкувався з командирами бригад та батальйонів
Зеленський пообіцяв розібратися з військово-лікарськими комісіями
14 серпня, 21:24
Навіть якщо до кінця літа ЗСУ не зроблять прорив, Україна може продовжити боротьбу до зими
Захід готує Україну до нового наступу у 2024 році – WSJ
13 серпня, 20:43
Встановлення нового знаку на Зміїному: прикордонники поділилися ексклюзивними кадрами
Встановлення нового знаку на Зміїному: прикордонники поділилися ексклюзивними кадрами
13 серпня, 13:33
Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок заблокували процес відбору до Служби дисциплінарних інспекторів
Активісти звинуватили фракцію Тимошенко у блокуванні процесу очищення судів
11 серпня, 20:00
Підозрюваний обіцяв заплатити замовним вбивцям $8500
Син екснардепа від «Партії регіонів» готував вбивство депутата місцевої ради
10 серпня, 12:12

Кримінал

Вбивство військового у Києві: двох обвинувачених взяли під варту
Вбивство військового у Києві: двох обвинувачених взяли під варту
Заволодіння аеропортом Одеса. Суд обрав запобіжний захід мільйонеру Кауфману
Заволодіння аеропортом Одеса. Суд обрав запобіжний захід мільйонеру Кауфману
СБУ викрила попа-комуніста Московської церкви, який є кумом дружини Медведчука (фото)
СБУ викрила попа-комуніста Московської церкви, який є кумом дружини Медведчука (фото)
Коломойський отримав ще одну підозру
Коломойський отримав ще одну підозру
Суд оголосив вирок у справі про вбивство кота школяркою
Суд оголосив вирок у справі про вбивство кота школяркою
Військком у Запоріжжі підробляв документи військовозобов’язаних, щоб отримати премію
Військком у Запоріжжі підробляв документи військовозобов’язаних, щоб отримати премію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року
32K
Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених
25K
У французьких виробників істерика через курятину з України
19K
За кордоном стає все більше українських чоловіків: результати дослідження
19K
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
12K
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі

Новини

Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Сьогодні, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Сьогодні, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту