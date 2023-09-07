Вбивство військового у Києві: двох обвинувачених взяли під варту

Cуд відправив під варту двох обвинувачених у справі про вбивство 34-річного добровольця зі «Свободи» Олексія Щербини

Підозрювані Леонід Ігнатенко та Ігор Котирло повернулися до слідчого ізолятору

У четвер, 7 вересня, суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і взяв під варту двох обвинувачених у справі про вбивство учасника добровольчого формування територіальної громади «Свобода» Олексія Щербини. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Зазначається, що 14 серпня 2023 року Голосіївський районний суд Києва дав двом підозрюваним можливість вийти з-під варти під заставу у розмірі 805 тис. 200 грн для кожного. Проте Голосіївська окружна прокуратура міста Києва, не погоджуючись, подала апеляційну скаргу на рішення.

Київський апеляційний суд, розглянувши апеляцію, скасував рішення суду першої інстанції та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Прокуратура на слуханні наполягала на утриманні Котирла та Ігнатенка під вартою без можливості внести заставу. Адвокати двох підсудних, Леоніда Ігнатенка та Ігора Котирла, просили про нічний домашній арешт для них або про заставу розміром до 214 тис. грн. Серед ризиків, на наявності яких наголошувало обвинувачення, фігурувала можливість переховування від слідчих органів. На доказ своїх слів держобвинувачення нагадало, що раніше Ігнатенко вже переховувався від слідства. Щодо застави прокурори висловили сумнів, що ймовірність втрати 214 тис. грн втримає обвинувачених від втечі.

Третій обвинувачений – В’ячеслав Вільцанюк – відмовився брати участь в засіданні через відеозв’язок з СІЗО, пославшивсь на погане самопочуття. Щодо свого запобіжного заходу апеляцію він не подавав.

Раніше, у жовтні 2022 року, у Києві серед білого дня було вбито військового Олексія Щербину. Чоловік був учасником добровольчого формування територіальної громади «Свобода» і готувався вирушити на фронт. Також повідомлялося, що один із підозрюваних пов'язаний із Кивою.

Нагадаємо, що раніше суд випустив двох підозрюваних у справі про вбивство учасника добровольчого формування територіальної громади «Свобода» Олексія Щербини.