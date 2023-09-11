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Блінкен назвав Starlink «життєво важливим інструментом» для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блінкен назвав Starlink «життєво важливим інструментом» для України
Супутникова широкосмугова система Starlink, подарована Ілоном Маском в Ізюмі, Харківська область
фото: Bloomberg

Блінкен відмовився коментувати інформацію про те, що Ілон Маск відкинув запит України на активацію системи зв'язку в анексованому Росією Севастополі минулого року

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що супутниковий зв'язок мільярдера та засновника SpaceX Ілона Маска, Starlink, є «надзвичайно важливим інструментом» для України. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми сподіваємось і очікуємо, що ця технологія залишиться повністю доступною для українців. Starlink був життєво важливим інструментом для українців, щоб вони могли спілкуватися один з одним, і особливо для військових, щоб вони могли комунікувати та захистити всю територію України», – зазначив Блінкен.

При цьому Блінкен відмовився коментувати інформацію про те, що Ілон Маск відкинув запит України на активацію системи зв'язку в анексованому Росією Севастополі минулого року, щоб допомогти атакувати російські військові судна.

Нагадаємо, раніше ЗСУ повідомили, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Водночас Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

Крім того, видання The Washington Post повідомляло, що соціальна мережа Twitter, яка належить Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

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Теги: соцмережі Ентоні Блінкен SpaceX Ілон Маск скандал військові інтернет пропаганда

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