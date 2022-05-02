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    Обстріл Одеси: стали відомі нові подробиці

    Російська ракета влучила в інфраструктурні об'єкти в Одесі - Обстріл Одеси: стали відомі нові подробиці
    Російська ракета влучила в інфраструктурні об'єкти в Одесі
    фото: Суспільне

    Внаслідок ракетного удару по житловій будівлі загинув 15-річний хлопець

    Начальниця інформаційного центру при оперативному командуванні «Південь» розповіла подробиці сьогоднішнього обстрілу Одеси. Про це повідомляє «Суспільне».

    Ракета влучила у житловий будинок.

    Внаслідок ракетного удару по житловій будівлі загинув 15-річний хлопець, неповнолітня дівчина потрапила до лікарні. З трьома людьми працюють психологи.

    Всього в будівлі, в яку влучила ракета, було п'ятеро людей.

    Речниця також додала, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дах релігійної споруди, розташованої поруч.

    Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурних об'єктах й релігійній споруді. Повідомляллося, що є загиблі та поранені люди.

    Раніше слідчі затримали соратників Киви, які мали дестабілізувати ситуацію на Одещині. Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

    Також стало відомо, що ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі.


    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Одеси: стали відомі нові подробиці