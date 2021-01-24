Літак з футболістами бразильського футбольного клубу розбився одразу після зльоту

Загинув президент клубу «Пальмас» і чотири гравці

Літак з футболістами бразильського клубу «Пальмас» розбився при зльоті. Про це повідомляємісцеве видання Globo.

Tragédia! Avião que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

Літак впав у районі злітної смуги аеропорту бразильського міста Порту-Насіунал.

На борту знаходилися чотири гравці – Лукас Пракседеш, Гільєрме Ное, Ранул і Маркуш Молінарі, президент клубу Лукас Мейра і пілот Вагнер, ніхто з них не вижив. Члени команди летіли на матч з командою «Віла-Нова».

Команда «Пальмас» була заснована в 1997 році і виступає в четвертому за силою дивізіоні Бразилії.

Раніше повідомлялось про те, що Московський міський суд засудив до дванадцяти років позбавлення волі колишнього українського футболіста Василя Василенка за звинуваченням у «шпигунстві».