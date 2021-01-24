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    У світі

    Літак з футболістами бразильського футбольного клубу розбився одразу після зльоту

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    Літак, що перевозив футболістів, впав поблизу злітної смуги - Літак з футболістами бразильського футбольного клубу розбився одразу після зльоту
    Літак, що перевозив футболістів, впав поблизу злітної смуги
    Фото : Divulgaсао

    Загинув президент клубу «Пальмас» і чотири гравці

    Літак з футболістами бразильського клубу «Пальмас» розбився при зльоті. Про це повідомляємісцеве видання Globo.

    Літак впав у районі злітної смуги аеропорту бразильського міста Порту-Насіунал.

    На борту знаходилися чотири гравці – Лукас Пракседеш, Гільєрме Ное, Ранул і Маркуш Молінарі, президент клубу Лукас Мейра і пілот Вагнер, ніхто з них не вижив. Члени команди летіли на матч з командою «Віла-Нова».

    Команда «Пальмас» була заснована в 1997 році і виступає в четвертому за силою дивізіоні Бразилії.

    Раніше повідомлялось про те, що Московський міський суд засудив до дванадцяти років позбавлення волі колишнього українського футболіста Василя Василенка за звинуваченням у «шпигунстві».

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ авіакатастрофа літак Бразилія
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