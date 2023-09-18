ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW

Українські сили відбили п'ять російських штурмів в районах Кліщіївки та Білої Гори, а також контратаки росіян в районах Андріївки та Курдюмівки

17 вересня українські війська звільнили від російських окупантів Кліщіївку. Також ЗСУ просунулися на ділянці між Авдіївкою та Донецьком, а також на схід від Красногорівки. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

В Генштабі України повідомили, що російські війська здійснюють диверсійні дії неподалік від державного кордону, щоб перешкодити перегрупуванню українських сил у інших напрямках.

Також в Генштабі додали, що війська РФ збільшують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону у Білгородській області. Російський «воєнкор» стверджував, що періодичні бойові дії відбуваються неподалік від Стрілечі (25 км на північний схід від міста Харкова) на кордоні.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 17 вересня, показали, що російські сили незначно просунулися на південь від Діброви.

17 вересня українські війська звільнили населений пункт Кліщіївка, що розташований за 7 кілометрів на південний захід від Бахмута, і продовжили наступ на цьому напрямку.

Російські «воєнкори» заперечували факт звільнення Кліщіївки українськими силами, стверджуючи, що ЗСУ, за їхніми словами, контролюють лише південну та центральну частини населеного пункту.

На опублікованих 17 вересня кадрах видно, як українські війська обстрілюють російські сили на околицях Кліщіївки та вимушують їх відступити. Додаткові геолокаційні знімки, опубліковані 16 вересня, свідчать про успіхи українських сил на схід від Оріхово-Василівки.

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17 вересня російські війська спробували провести контратаку в районі Бахмута, але не здобули жодних підтверджених успіхів. Головнокомандувач ЗСУ Євлаш повідомив, що наразі російські сили мають 52 тисячі особового складу, розгорнутих на напрямку Бахмут.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили п'ять російських штурмів в районах Кліщіївки та Білої Гори, а також контратаки росіян в районах Андріївки та Курдюмівки.

17 вересня українські сили здійснили обмежені наземні удари на ділянці Авдіївка – Донецьк і продовжили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, що українці здійснили просування на схід від Красногорівки.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Сіверного та Мар’їнки. Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що російські сили щодня проводять від 10 до 15 штурмів біля Мар’їнки мотострілковими підрозділами, а також зведеними підрозділами «Шторм» і «Шторм-З».

Російські джерела, у тому числі Міноборони РФ стверджували, що українські війська продовжували обстріли вздовж лінії Новодонецьке-Новомайорське, поблизу Старомайорського та поблизу Приютного. Декілька російських джерел повідомили, що бойові дії в цьому секторі переважно мають позиційний характер.

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У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новодарівки та Рівнопілля.

Українські військові джерела повідомили, що Збройні сили України продовжують наступати Мелітопольського напрямку та досягли успіху на невизначених ділянках.

Російські «воєнкори» стверджували, що важкі бої тривали вздовж лінії Роботине-Вербове, зокрема в напрямку Новопрокопівки.

Раніше бійці бригади «Лють» разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою, що на південь від Бахмута.

Раніше на звільнення Кліщіївки натякнув голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він опублікував знімок, на якому троє українських воїнів тримають синьо-жовтий стяг та прапори Об'єднаної штурмової бригади «Лють» і полку «Цунамі».

Нагадаємо, росіяни зосередили на Бахмутському напрямку 52 тисячі своїх військових. Там 274 танки, понад тисячу бронемашин, а також 150 артилерійських систем і понад 120 реактивних систем залпового вогню.