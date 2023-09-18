Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW
фото з відкритих джерел

Українські сили відбили п'ять російських штурмів в районах Кліщіївки та Білої Гори, а також контратаки росіян в районах Андріївки та Курдюмівки

17 вересня українські війська звільнили від російських окупантів Кліщіївку. Також ЗСУ просунулися на ділянці між Авдіївкою та Донецьком, а також на схід від Красногорівки. Про це йдеться у звіті (ISW).

Просування українських військ

В Генштабі України повідомили, що російські війська здійснюють диверсійні дії неподалік від державного кордону, щоб перешкодити перегрупуванню українських сил у інших напрямках.

Також в Генштабі додали, що війська РФ збільшують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону у Білгородській області. Російський «воєнкор» стверджував, що періодичні бойові дії відбуваються неподалік від Стрілечі (25 км на північний схід від міста Харкова) на кордоні.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 вересня, показали, що російські сили незначно просунулися на південь від Діброви.

17 вересня українські війська звільнили населений пункт Кліщіївка, що розташований за 7 кілометрів на південний захід від Бахмута, і продовжили наступ на цьому напрямку.

Російські «воєнкори» заперечували факт звільнення Кліщіївки українськими силами, стверджуючи, що ЗСУ, за їхніми словами, контролюють лише південну та центральну частини населеного пункту.

На опублікованих 17 вересня кадрах видно, як українські війська обстрілюють російські сили на околицях Кліщіївки та вимушують їх відступити. Додаткові геолокаційні знімки, опубліковані 16 вересня, свідчать про успіхи українських сил на схід від Оріхово-Василівки.

17 вересня російські війська спробували провести контратаку в районі Бахмута, але не здобули жодних підтверджених успіхів. Головнокомандувач ЗСУ Євлаш повідомив, що наразі російські сили мають 52 тисячі особового складу, розгорнутих на напрямку Бахмут.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили п'ять російських штурмів в районах Кліщіївки та Білої Гори, а також контратаки росіян в районах Андріївки та Курдюмівки.

17 вересня українські сили здійснили обмежені наземні удари на ділянці Авдіївка – Донецьк і продовжили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, що українці здійснили просування на схід від Красногорівки.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Сіверного та Мар’їнки. Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що російські сили щодня проводять від 10 до 15 штурмів біля Мар’їнки мотострілковими підрозділами, а також зведеними підрозділами «Шторм» і «Шторм-З».

Російські джерела, у тому числі Міноборони РФ стверджували, що українські війська продовжували обстріли вздовж лінії Новодонецьке-Новомайорське, поблизу Старомайорського та поблизу Приютного. Декілька російських джерел повідомили, що бойові дії в цьому секторі переважно мають позиційний характер.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новодарівки та Рівнопілля.

Українські військові джерела повідомили, що Збройні сили України продовжують наступати Мелітопольського напрямку та досягли успіху на невизначених ділянках.

Російські «воєнкори» стверджували, що важкі бої тривали вздовж лінії Роботине-Вербове, зокрема в напрямку Новопрокопівки.

Раніше бійці бригади «Лють» разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою, що на південь від Бахмута.

Раніше на звільнення Кліщіївки натякнув голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він опублікував знімок, на якому троє українських воїнів тримають синьо-жовтий стяг та прапори Об'єднаної штурмової бригади «Лють» і полку «Цунамі».

Нагадаємо, росіяни зосередили на Бахмутському напрямку 52 тисячі своїх військових. Там 274 танки, понад тисячу бронемашин, а також 150 артилерійських систем і понад 120 реактивних систем залпового вогню. 

Читайте також: ЗСУ пояснили, чим цінне визволення Кліщіївки
Теги: росіяни Міноборони РФ українці військові Донецьк Авдіївка цунамі шторм Андрій Єрмак звільнення танки наступ полковник Бахмут Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейці та американці не хочуть сприймати реальне обличчя РФ
Чому Захід повірив у міф про ідеальну Росію
5 вересня, 19:03
Україна вперше повністю знищила стратегічний бомбардувальник Росії
Україна вперше повністю знищила стратегічний бомбардувальник Росії
21 серпня, 02:56
Полковнику інкримінують недбале ставлення до військової служби
На Миколаївщині полковник, що незаконно нарахував гроші підлеглим, може отримати 8 років в'язниці
21 серпня, 11:59
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський
ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. Тарнавський повідомив деталі
3 вересня, 01:15
Одна гармата 155 калібру замінює як мінімум 3-4 гармати 152 калібру
Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою – заступник Резнікова
21 серпня, 21:55
Одну з ракет збили українські захисники, але було і влучання
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих збільшилась (фото)
24 серпня, 12:49
Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна
Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна
5 вересня, 14:31
У Генічеську партизани підірвали вантажівки з окупантами
У Генічеську партизани підірвали вантажівки з окупантами
15 вересня, 23:14
Розвідка Естонії: ЗСУ можуть прискорити просування до Токмака
Розвідка Естонії: ЗСУ можуть прискорити просування до Токмака
16 вересня, 04:20

Події в Україні

Буданов спрогнозував, коли в РФ припиниться потік зброї
Буданов спрогнозував, коли в РФ припиниться потік зброї
Вибухи на Хмельниччині та візит глави МЗС Китаю до Росії: головне за ніч
Вибухи на Хмельниччині та візит глави МЗС Китаю до Росії: головне за ніч
ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW
ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
Спалах загадкової хвороби: у Маріуполі вмирають окупанти
Спалах загадкової хвороби: у Маріуполі вмирають окупанти
Буданов відповів, коли ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом
Буданов відповів, коли ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
49K
Фото з Умані, яке «паралізує» Путіна
29K
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»
24K
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
8324
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
8073
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту