КДБ давав вказівки: оприлюднено запис розмови диспетчера та пілота Ryanair

Польща виклала запис розмови диспетчера та пілота під час посадки літака з Романом Протасевичем

На записі можна почути голос особи, яку у Польщі назвали «офіцером білоруських служб»

Польські спецслужби оприлюднили запис розмови диспетчера та пілота авіалайнера компанії Ryanair, який примусово посадили у Мінську 23 травня з колишнім головним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем на борту.

На записі чутно третій голос, який підказує диспетчеру, що необхідно відповідати на питання пілота.

У розмові з пілотом диспетчер заявив про вибухівку на борту літака й зобов’язав його приземлитися у Мінську. Втім, коли пілот почав ставити уточнюючі питання – можна почути голос іншої особи, яку у Польщі назвали «офіцером білоруських служб».

Той самий чоловік наказує диспетчеру сказати льотчику про код небезпеки «червоний» й рекомендацію посадити літак у Мінську.

Як відомо, білоруський диспетчер втік з країни і розкрив правду, як Лукашенко садив літак Ryanair.

Літак авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, приземлився 23 травня в аеропорту Мінська після повідомлення про вибуховий пристрій на борту. Для супроводу було піднято винищувач МіГ-29, після посадки лайнера інформація про мінування не підтвердилася.

На борту літака перебувала росіянка Софія Сапега та творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, їх затримали відразу після приземлення. Пізніше дівчина зізналася, що вела Telegram-канал, де публікувалися дані білоруських силовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіадиспетчер, який садив літак із Протасевичем, втік із Білорусі.

Згодом Ryanair у заяві про посадку літака у Мінську не згадала про винищувач та Протасевича.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Днями ICAO анонсувала доповідь щодо примусової посадки літака Ryanair в Мінську.

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