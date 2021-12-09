Як Лукашенко садив літак Ryanair. Білоруський диспетчер втік з країни і розкрив правду

Повідомлення про можливе знаходження на борту бомби було хибним

Диспетчер, який посадив рейс із Протасевичем, розповів про операцію КДБ

Білоруський диспетчер Олег Галегов, який посадив рейс авіакомпанії Ryanair у Мінську з колишнім головним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем на борту, розповів про операцію КДБ. Про це повідомила в середу газета The New York Times із посиланням на джерела у європейських владних структурах.

За його словами, передане пілоту літака повідомлення про можливе знаходження на борту бомби було хибним.

Як зазначає видання, влітку 2021 року Галегов нелегально перетнув білорусько-польський кордон, після чого зв'язався з посольством США у Варшаві, проте його перенаправили до польської влади. Диспетчер розповів їм, що літак змусили сісти через операцію КДБ.

Інформацію частково підтвердив представник Служби безпеки Польщі Станіслав Зарін. За словами Заріна, владі країни вдалося отримати свідчення у якогось свідка, який був «безпосереднім свідком подій у вежі управління повітряним рухом у Мінську». Свідок розповів, що діями у вежі керував офіцер КДБ, який отримував телефонні вказівки. Саме цей офіцер наказав передати хибне повідомлення про бомбу на борту.

Раніше у жовтні Міністерство внутрішніх справ Білорусії визнало екстремістськими Telegram-канали Nexta, Nexta-Live та Luxta. У листопаді 2020 року білоруський КДБ вніс колишнього головного редактора Neata Романа Протасевича до списку терористів.

Літак авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, приземлився 23 травня в аеропорту Мінська після повідомлення про вибуховий пристрій на борту. Для супроводу було піднято винищувач МіГ-29, після посадки лайнера інформація про мінування не підтвердилася.

На борту літака перебувала росіянка Софія Сапега та творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, їх затримали відразу після приземлення. Пізніше дівчина зізналася, що вела Telegram-канал, де публікувалися дані білоруських силовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіадиспетчер, який садив літак із Протасевичем, втік із Білорусі.

Згодом Ryanair у заяві про посадку літака у Мінську не згадала про винищувач та Протасевича.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Днями ICAO анонсувала доповідь щодо примусової посадки літака Ryanair в Мінську.

Читайте також: