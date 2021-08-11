Протасевич «зізнався» російським пропагандистам у причетності до «спроби держперевороту»

Російський пропагандистський телеканал RT записав «інтерв'ю» з Протасевичем, якого утримують білоруські силовики

Засновник «Telegram-каналу» Nexta Роман Протасевич, якого утримують білоруські силовики, заявив про свою «причетність до спроби держперевороту» в Білорусі. Про це він сказав в «інтерв'ю» російському пропагандистському телеканалу RT.

«Напевно, так. Я щиро вірив у те, що я робив. І я робив це зовсім не заради того, до чого пізніше, і в тому числі зараз, приходить опозиція. Я, дійсно, в багатьох моментах був, напевно, навіть занадто ідейним і надто вірив у якісь ідеали. Яких, на жаль, у реальному житті набагато менше, ніж я думав», – відповів Протасевич на питання, чи вважає він себе «співавтором» спроби держперевороту.

Також Протасевич сказав, що був у батальйоні «Азов», бо хотів попрацювати військовим фотографом.

«Я туди потрапив, тому що шукав шляхи поїхати, попрацювати на війні. Тому що довгі роки, і навіть опісля, я хотів працювати, зокрема, як військовий журналіст, працювати на фронті і так далі. Це те, що мене вабило. І навіть моє потрапляння в Україну, в Азов, було просто пов'язано з тим, що я зміг домовитися, щоб я просто був як фотограф. При цьому підрозділі...», – пояснив утримуваний білоруський опозиціонер.

Водночас він назвав справжнім маренням звинувачення з боку терористичної «ЛНР», що він когось вбивав.

«Я не знаю, якщо чесно, в чому вони переконалися. Заяви вони робили зовсім якісь розлогі. З урахуванням того, скільки звідти лунало взагалі по-справжньому якихось маячних заяв, про те, що я там мало не сафарі на людей влаштовував, за якісь суми, що, природно, є відвертим маренням», – підкреслив Протасевич.

«Більш того, я на території «ЛНР» навіть жодного разу й не був. Тому, я думаю, краще питання ці їм ставити. А в тому, що стосується інших аспектів, по-перше, я вже неодноразово співпрацював зі слідством. І будьмо відвертими. Якби до мене були якісь питання по цій лінії, я б, напевно, і тут не сидів, і звинувачення б у мене були взагалі інші. До того ж, розумієте, це інцидент, який був... я повернувся ще наприкінці 2015 року. І після цього в мене були й обшуки, і зустрічі з тим же ГУБОПіКом (Головне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією, – ред.) і так далі. Чесно скажу, мені було трохи дивно спостерігати за тим, що просто пропаганда багато в чому використовувала ось цей негативний образ. Хоча всі чудово розуміли, що якби до мене були питання в цій частині, то я б сів ще тоді, в 2015-му, у 2016 році», – підсумував Протасевич.

Нагадаємо, білоруське ТБ показало інтерв’ю з дівчиною Протасевича (відео).

Як відомо, білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.

Як передавав «Главком», 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Підконтрольні Лукашенку силовики вважають Протасевича співкоординатором вуличних протестних акцій.

Протасевича звинувачують в:

організації масових заворушень;

порушенні громадського порядку;

розпалюванні соціальної ворожнечі

Вже наступного дня, 24 травня, білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з Протасевичем, на якому розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича,

Правозахисники закликають вважати слова Протасевича такими, що вибиті з нього під примусом.

На відео видно сліди від удушення, ударів та катувань.

За інформацією спільноти колишніх білоруських правоохоронців та військових BYPOL, на допиті Протасевича був особисто присутній Лукашенко, який, як стверджується, зламав хлопцю ніс.

Окрім того, фейкова «генеральна прокуратура терористичної «ЛНР» з окупованого росіянами українського міста Луганська каже, що теж буцім допитувала Протасевича з приводу його «участі в бойових діях на Донбасі» в лавах українських добровольців.