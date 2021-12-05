Дівчині Протасевича висунули остаточне звинувачення: їй загрожує шість років тюрми

Супутниці Романа Протасевича загрожує шість років ув'язнення

Софію Сапегу судитимуть за нібито розпалювання ворожнечі групою осіб

Супутниці білоруського опозиціонера та засновнику каналу Nexta Романа Протасевича Софії Сапезі висунули остаточне звинувачення. Росіянку судитимуть за нібито розпалювання ворожнечі групою осіб. Про це повідомляє BBC.

Найближчим часом справу проти Софії Сапеги передадуть до суду в Мінську. Екстрадиція дівчини до Росії можлива лише після винесення вироку.

За співпрацю зі слідством та укладену угоду супутниці Романа Протасевича загрожує мінімальний термін ув'язнення – шість років.

За словами адвоката Софії Сапеги, після судового рішення дівчину можуть екстрадувати до Росії. Також вона може отримати помилування від самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Сапегу звинувачують в розпалюванні ворожнечі через адміністрування каналу «Чорна книга Білорусі», у якому публікували дані білоруських силовиків. Режим Лукашенка визнав канал екстремістським.

Нагадаємо, засновник «Telegram-каналу» Nexta Роман Протасевич, якого утримують білоруські силовики, заявив про свою «причетність до спроби держперевороту» в Білорусі.

Як відомо, білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.

Як передавав «Главком», 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Протасевича звинувачують в:

організації масових заворушень;

порушенні громадського порядку;

розпалюванні соціальної ворожнечі

Вже наступного дня, 24 травня, білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з Протасевичем, на якому розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича,

Правозахисники закликають вважати слова Протасевича такими, що вибиті з нього під примусом.

На відео видно сліди від удушення, ударів та катувань.

За інформацією спільноти колишніх білоруських правоохоронців та військових BYPOL, на допиті Протасевича був особисто присутній Лукашенко, який, як стверджується, зламав хлопцю ніс.

Окрім того, фейкова «генеральна прокуратура терористичної «ЛНР» з окупованого росіянами українського міста Луганська каже, що теж буцім допитувала Протасевича з приводу його «участі в бойових діях на Донбасі» в лавах українських добровольців.