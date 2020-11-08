Нацбанк придбав на міжбанку $41 млн. Вперше із середини вересня
Всього з початку року Нацбанк купив у резерви $4,55 млрд, продав - $3,80 млрд
Нацбанк з 2 по 6 листопада продав на міжбанку $70 млн і придбав $41 млн.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
При цьому Нацбанк повернувся до купівлі на міжбанківському валютному ринку вперше з середини вересня.
Регулятор придбав $41 млн у рамках інтервенцій за єдиним курсом та аналогічно продав $50 млн. Ще $20 млн продав за вибором кращої ціни купівлі-продажу.
Всього з початку року Нацбанк купив у резерви $4,55 млрд, продав - $3,80 млрд.
До слова, Нацбанк видав банкам 5 млрд грн для рефінансування.