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    Економіка та фінанси

    Нацбанк придбав на міжбанку $41 млн. Вперше із середини вересня

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    Нацбанк придбав на міжбанку $41 млн - Нацбанк придбав на міжбанку $41 млн. Вперше із середини вересня
    Нацбанк придбав на міжбанку $41 млн

    Всього з початку року Нацбанк купив у резерви $4,55 млрд, продав - $3,80 млрд

    Нацбанк з 2 по 6 листопада продав на міжбанку $70 млн і придбав $41 млн.

    Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    При цьому Нацбанк повернувся до купівлі на міжбанківському валютному ринку вперше з середини вересня.

    Регулятор придбав $41 млн у рамках інтервенцій за єдиним курсом та аналогічно продав $50 млн. Ще $20 млн продав за вибором кращої ціни купівлі-продажу.

    Всього з початку року Нацбанк купив у резерви $4,55 млрд, продав - $3,80 млрд.

    До слова, Нацбанк видав банкам 5 млрд грн для рефінансування.

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