Нацбанк придбав на міжбанку $41 млн. Вперше із середини вересня

Всього з початку року Нацбанк купив у резерви $4,55 млрд, продав - $3,80 млрд

Нацбанк з 2 по 6 листопада продав на міжбанку $70 млн і придбав $41 млн.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

При цьому Нацбанк повернувся до купівлі на міжбанківському валютному ринку вперше з середини вересня.

Регулятор придбав $41 млн у рамках інтервенцій за єдиним курсом та аналогічно продав $50 млн. Ще $20 млн продав за вибором кращої ціни купівлі-продажу.

Всього з початку року Нацбанк купив у резерви $4,55 млрд, продав - $3,80 млрд.

До слова, Нацбанк видав банкам 5 млрд грн для рефінансування.