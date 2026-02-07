Головна Світ Політика
WP: Україна не причетна до замаху на генерала в Москві, є інша версія

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
WP: Україна не причетна до замаху на генерала в Москві, є інша версія
фото: Міністерство оборони Росії

Є версія, що напад на російського генерала Володимира Алєксєєва пов'язаний із його минулим, зокрема з роллю у придушенні заколоту ПВК «Вагнер» у 2023 році

Україна, найімовірніше, не має відношення до розстрілу російського генерала Володимира Алєксєєва, який стався нещодавно в Москві. Як повідомляє The Washington Post із посиланням на анонімні джерела в західних спецслужбах, попри звинувачення з боку Кремля, жодних доказів причетності Києва надано не було, пише «Главком».

Сама Україна також не підтверджувала свою участь у цій операції, що розбігається з її попередньою практикою, коли ГУР або СБУ часто натякали на успішні акції в тилу ворога.

Аналітики звертають увагу на вкрай невідповідний час для такої атаки. Інцидент стався саме тоді, коли в Абу-Дабі тривали активні тристоронні переговори за участі України, Росії та США. Російську делегацію на цих зустрічах очолював адмірал Ігор Костюков – безпосередній керівник Алєксєєва. Чинні та колишні співробітники розвідки США вважають, що вбивство підлеглого головного переговорника від РФ могло б повністю зруйнувати дипломатичний процес і викликати різке невдоволення адміністрації Дональда Трампа, у чому Київ наразі зовсім не зацікавлений.

Додатковим аргументом проти версії про «український слід» є присутність на переговорах Кирила Буданова. Експерти зазначають, що участь колишнього очільника ГУР у дипломатичній місії одночасно з проведенням операції такого рівня в Москві спровокувала б колосальний міжнародний скандал. Джерела в українських силових структурах також відкидають звинувачення, наголошуючи на недоцільності подібних дій у такий відповідальний момент.

Натомість західні фахівці схиляються до версії про внутрішні російські розбірки. На думку розвідників, набагато імовірніше, що напад на Алєксєєва пов'язаний із його минулим, зокрема з роллю у придушенні заколоту ПВК «Вагнер» у 2023 році. Таким чином, замах може бути актом внутрішньої помсти або результатом конфліктів всередині силового блоку РФ, а не результатом роботи іноземних агентів.

Як відомо, уранці 6 лютого 2026 року в Москві було скоєно замах на генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва, першого заступника начальника ГРУ Генштабу РФ. Невідомий відкрив вогонь по воєначальнику в під’їзді його будинку на Волоколамському шосе. Наразі генерал перебуває в реанімації у тяжкому стані. 

Близько 07:00 ранку невідомий кілер очікував Алєксєєва в ліфтовому холі житлового будинку. Коли генерал з’явився, нападник зробив кілька пострілів у спину та втік.

Володимир Алєксєєв народився на Вінничині. Попри українське походження, він побудував кар'єру в російській розвідці, ставши одним із ключових архітекторів агресії проти України. 

Теги: росія напад

