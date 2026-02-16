Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки

Майже половина підприємств концерну досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції

Головне управління розвідки на порталі War&Sanctions оприлюднило дані щодо 39 підприємств, що входять до складу російського концерну «Калашников». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Холдинг «Калашников» традиційно асоціюється зі стрілецькою зброєю, однак фактично виробництво є багатопрофільним елементом російського військово-промислового комплексу та безпосередньо залучене до забезпечення агресивної війни проти України. Підприємства концерну виготовляють розвідувальні та ударні БпЛА, керовані артилерійські боєприпаси, швидкіснідесантні катери, спорядження для збройних сил РФ, а також верстати для інших оборонних підприємств Росії», – йдеться у повідомленні.

Попри критичну роль у військовому виробництві, майже половина підприємств концерну досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Серед них, зокрема:

ТОВ «КБ «Луггар», розробник тепловізійнихприцілів і лазерних далекомірів;

промисловий кластер «Калашников», на базі якого виготовляється стрілецька зброя, спецтехніка, одяг і спорядження для спецпідрозділів;

навчальний центр «Академія Калашников», що готує фахівців у сферах робототехніки, штучного інтелекту, створення та модернізації БпЛА для потреб підприємств концерну.

Концерн «Калашников» став шостим холдингом корпорації «Ростех», оприлюдненим ГУР МО України у розділі «ВПК агресора» порталу War&Sanctions.

Раніше ГУР оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки й виробництва безпілотних систем, які РФ використовує у війні проти України.