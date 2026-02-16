Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
фото: концерн «Калашников»

Майже половина підприємств концерну досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції

Головне управління розвідки на порталі War&Sanctions оприлюднило дані щодо 39 підприємств, що входять до складу російського концерну «Калашников». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Холдинг «Калашников» традиційно асоціюється зі стрілецькою зброєю, однак фактично виробництво є багатопрофільним елементом російського військово-промислового комплексу та безпосередньо залучене до забезпечення агресивної війни проти України. Підприємства концерну виготовляють розвідувальні та ударні БпЛА, керовані артилерійські боєприпаси, швидкіснідесантні катери, спорядження для збройних сил РФ, а також верстати для інших оборонних підприємств Росії», – йдеться у повідомленні.

Попри критичну роль у військовому виробництві, майже половина підприємств концерну досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Серед них, зокрема:

  • ТОВ «КБ «Луггар», розробник тепловізійнихприцілів і лазерних далекомірів;
  • промисловий кластер «Калашников», на базі якого виготовляється стрілецька зброя, спецтехніка, одяг і спорядження для спецпідрозділів;
  • навчальний центр «Академія Калашников», що готує фахівців у сферах робототехніки, штучного інтелекту, створення та модернізації БпЛА для потреб підприємств концерну.

Концерн «Калашников» став шостим холдингом корпорації «Ростех», оприлюдненим ГУР МО України у розділі «ВПК агресора» порталу War&Sanctions.

Раніше ГУР оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки й виробництва безпілотних систем, які РФ використовує у війні проти України.

Теги: росія санкції ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саме робота контррозвідки СБУ суттєво знижує ефективність ракетних і дронових атак ворога
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
26 сiчня, 13:50
Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти
Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти
4 лютого, 20:05
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
16 сiчня, 23:26
Під час антиурядових заворушень загинуло тисячі іранців
Єврокомісія анонсувала додаткові санкції проти Ірану
20 сiчня, 22:06
ЗСУ збили нову військову розробку РФ
Українські військові знищили нову військову розробку РФ зі штучним інтелектом (відео)
11 лютого, 11:37
Ракети атакували Волгоградську область: уражено склад боєприпасів
Ракети атакували Волгоградську область: уражено склад боєприпасів
12 лютого, 05:05
Помічний Путіна Володимир Мединський очолить російську делегацію на переговорах у Женеві
ЗМІ: Швейцарія гарантувала безпечний проліт делегації РФ до Женеви
Сьогодні, 02:46
На думку Дмитра Кулеби, російсько-українська війна завершиться тоді, коли Путін змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
17 сiчня, 22:30
Бізнес у Росії зникає швидше, ніж створюється: аналіз розвідки
Бізнес у Росії зникає швидше, ніж створюється: аналіз розвідки
3 лютого, 07:12

Економіка

Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
Промисловість й експортні галузі РФ під максимальним ризиком банкрутств – розвідка
Промисловість й експортні галузі РФ під максимальним ризиком банкрутств – розвідка
Доходи Кремля під загрозою: ціна на російську нафту обвалилася
Доходи Кремля під загрозою: ціна на російську нафту обвалилася
Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хто ще в черзі разом з Україною
Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хто ще в черзі разом з Україною
ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти: Росія отримає шанс на повернення на світовий рівень
ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти: Росія отримає шанс на повернення на світовий рівень
Зниження тарифів та мільярдні інвестиції. Тайвань і США фіналізували торговельну угоду
Зниження тарифів та мільярдні інвестиції. Тайвань і США фіналізували торговельну угоду

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua