За рік СБУ знищила російську ППО на $4 млрд (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
За рік СБУ знищила російську ППО на $4 млрд (відео)
колаж: glavcom.ua

Серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення

Далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдають суттєвих втрат ключовим елементам ешелонованої системи ППО РФ. Загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за минулий рік оцінюється приблизно у $4 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зокрема, зафіксовано знищення:

  • систем С-300/ С-350/ С-400,
  • зенітних ракетних комплексів «Бук-М1/ М2»,
  • зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С1/ С2»,
  • зенітних ракетних комплексів «Тор-М1/ М2/ М3».
Крім того, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених – радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей і роботи ППО:

  • РЛС 55Ж6У «Небо-У/ Небо-М»,
  • РЛС «Подльот»,
  • РЛС «Ніобій»,
  • РЛС «Каста-2Е2»,
  • РЛС «Гамма-Д»,
  • РЛС «Противник-ГЕ»,
  • радіолокаційні засоби зі складу ЗРК «Бук», С-300/ С-400,
  • радар 92Н6 та інші.

«Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО РФ і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу – по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах», – наголошує СБУ.

До слова, на початку 2026 року головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що вперше за час великої війни у грудні 2025 року армія Росії втратила на фронті більше, ніж отримала поповнення. Ймовірно, це стало результатом нової тактики ЗСУ.

