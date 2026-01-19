За рік СБУ знищила російську ППО на $4 млрд (відео)

Серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення

Далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдають суттєвих втрат ключовим елементам ешелонованої системи ППО РФ. Загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за минулий рік оцінюється приблизно у $4 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зокрема, зафіксовано знищення:

систем С-300/ С-350/ С-400,

зенітних ракетних комплексів «Бук-М1/ М2»,

зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С1/ С2»,

зенітних ракетних комплексів «Тор-М1/ М2/ М3».

Крім того, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених – радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей і роботи ППО:

РЛС 55Ж6У «Небо-У/ Небо-М»,

РЛС «Подльот»,

РЛС «Ніобій»,

РЛС «Каста-2Е2»,

РЛС «Гамма-Д»,

РЛС «Противник-ГЕ»,

радіолокаційні засоби зі складу ЗРК «Бук», С-300/ С-400,

радар 92Н6 та інші.

«Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО РФ і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу – по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах», – наголошує СБУ.

До слова, на початку 2026 року головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що вперше за час великої війни у грудні 2025 року армія Росії втратила на фронті більше, ніж отримала поповнення. Ймовірно, це стало результатом нової тактики ЗСУ.