Окупанти вдарили по об’єктах «Укрзалізниці» (фото)

РФ атакувала тепловоз на Запоріжжі

Сьогодні, 2 лютого, зранку російська терористична армія здійснила атаку на об’єкти «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

«На Запоріжжі, Росія спрямувала БпЛА на тепловоз, який перебував на станції. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті – люди не постраждали. Залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці», – йдеться у повідомленні.

фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

Укрзалізниця повідомила про рух потягів

Харківщина

«Дільниця Лозова-Барвінкове-Краматорськ продовжує залишатися зоною підвищеного ризику, тож пасажирам слід скористатися автобусами з об'їзним маршрутом», – наголосила компанія.

Запоріжжя

Моніторингові групи компанії продовжують посилений контроль загроз у регіоні. На поточну добу базовий сценарій – підвезення автобусами між Дніпром та Запоріжжям.

«Пасажирів, які прямуватимуть до Синельникова та Запоріжжя, просимо орієнтуватись на вказівки нашої поїзної бригади та вокзальників у Дніпрі. Пасажирів з Запоріжжя та Синельникова просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників. Якщо безпекова ситуація дозволить – спробуємо точково «прорватися» поїздами, як у неділю, але безпека пасажирів та залізничників у даному випадку понад усе», – йдеться у повідомленні.

Сумщина

Попри обстріл Конотопа, рух зберігається, ситуацію посилено контролюють моніторингові групи.

Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого російська терористична армія здійснила масовану атаку на Черкащину. Внаслідок цього постраждали люди.