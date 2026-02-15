Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова

Петров грав разом з Довбиком і пішов воювати за Росію

Збройні Сили України ліквідували чергового колаборанта, який змінив футбольне поле на окопи окупантів. Колишній нападник низки українських клубів та молодіжної збірної Сергій Петров, який влітку 2025 року підписав контракт із армією РФ, загинув під час штурмових дій на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Про ліквідацію 28-річного зрадника повідомили представники окупаційної «федерації футболу Євпаторії».

Сергій Петров офіційно приєднався до російських терористичних військ улітку 2025 року, обравши службу в одному зі штурмових підрозділів. Його «військова кар’єра» тривала лише кілька місяців. Петров був залучений до штурмових операцій, які Росія проводить методами «м'ясних атак».

скріншот

Петров вважався перспективним гравцем і свого часу залучався до лав молодіжної збірної України. У 2016 році він навіть виходив у старті на товариський матч проти Білорусі. Символічно, що в тій грі після першого тайму його замінив майбутня зірка українського футболу Артем Довбик. Поки Довбик підкорював європейські чемпіонати та прославляв Україну, Петров обрав шлях кривавого агресора.

За свою професійну кар’єру Петров встиг змінити чимало клубів, працюючи зокрема під керівництвом легендарного Віталія Кварцяного.

Клуби в Україні: «Волинь» (Луцьк), «Зірка» (Кропивницький), «Львів», «Рух», «Металіст 1925» та «Агробізнес».

Закордонний досвід: Грав в Узбекистані за команди «Машал» та «Коканд 1912».

Нагадаємо, фанати загребського «Динамо» вшанували полеглого захисника України Олександра Красікова, який був фанатом «Динамо» (Київ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WBC Ультрас «Динамо».

«Банер на честь Олександра «Самбо» Красікова від наших братів з «Динамо» Загреб. Слава герою! Hvala vam, braćo!», – йдеться у дописі ультрас «Динамо».