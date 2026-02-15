Головна Світ Політика
Рютте: НАТО виграє війну з Росією, якщо вона нападе зараз

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Рютте: НАТО виграє війну з Росією, якщо вона нападе зараз
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО Марк Рютте закликав не потрапляти в пастку російської пропаганди, яка малює образ «могутнього ведмедя»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року зробив впевнену заяву щодо оборонного потенціалу Альянсу. Він наголосив, що на сьогодні Північноатлантичний блок володіє достатньою потужністю, аби стримати будь-яку агресію з боку РФ, і гарантував перемогу в разі прямого зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рютте заявив: «Ми виграємо будь-яку битву з Росією, якщо вони нападуть на нас зараз». Він підкреслив, що мета НАТО – зберегти таку перевагу на роки вперед (через 2, 4 чи 6 років).

Генсек закликав не потрапляти в пастку російської пропаганди, яка малює образ «могутнього ведмедя». Він зазначив, що реальні темпи просування армії РФ в Україні більше нагадують «швидкість садового равлика». За даними Рютте, лише за останні два місяці Росія зазнала «божевільних втрат» –близько 65 000 військових убитими.

Виступ Рютте відбувся на тлі офіційного оголошення про масштабну реорганізацію командної структури Альянсу. Згідно з новими домовленостями, Європа бере на себе значно більше лідерських функцій:

  • оперативне командування в Норфолку (США), Неаполі (Італія) та Брюнссумі (Нідерланди) переходить під керівництво європейських офіцерів (Британії, Італії, а також Німеччини та Польщі на ротаційній основі);
  • США зберігають контроль над трьома основними компонентами: повітряним, сухопутним та новоствореним для них морським командуванням.

Ці зміни, за словами Рютте, роблять НАТО «більш європейським за формою», але залишають США «абсолютним якорем» організації, що забезпечує стабільність трансатлантичного зв'язку в умовах глобальних загроз.

Як повідомлялося раніше, масштабні військові навчання НАТО в Естонії виявили серйозні вразливості Альянсу у війні нового покоління із масовим застосуванням безпілотників.

Українські військові застосували систему управління полем бою «Дельта», яка в реальному часі збирає розвіддані, аналізує їх із використанням штучного інтелекту та координує удари. Це дозволяє швидко створювати так званий «ланцюжок знищення» – від виявлення цілі до удару за лічені хвилини.

Невелика українська команда приблизно з 10 осіб за пів дня умовно знищила 17 одиниць бронетехніки та завдала ще 30 ударів по цілях. За словами Айвара Ганніотті, який очолював «ворожий» підрозділ, понад 30 дронів діяли на території менш ніж 10 квадратних кілометрів.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що він не реагує на заклики Росії отримати гарантії безпеки у мирній угоді з Україною.

За словами Рютте, він не звертає уваги на вимоги, які висуває глава МЗС Росії Сергій Лавров. «Я деякий час тому перестав реагувати на все, що надходить від Лаврова, Росії, та я бачу, що Лавров знову стає дедалі активнішим. Мені не слід реагувати на все, що вони говорять», – сказав Марк Рютте.

