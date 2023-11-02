Панамський канал не може приймати кораблі і все через одну проблему

Природне явище Ель-Ніньо спустошує води Панамського каналу, а сильна посуха обмежила суттєво обмежила прохід суден

Через посуху через Панамський канал проходить менше суден, ніж зазвичай. Торік у середньому за добу проходило 39 рейсів. Через нестачу води АСР різко скоротила пропускну здатність – спочатку до 32, потім до 29. До середини лютого планується поступово знизити її менш ніж до 20, пише Aussiedlerbote.

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Оскільки очікується, що контейнеровози займуть левову частку доступних слотів на міжокеанських водних шляхах принаймні протягом наступних чотирьох місяців, іншим типам суден доведеться вживати додаткових зусиль та обирати інші морські шляхи.

«Жовтень був найпосушливішим місяцем за останні 73 роки», – пояснив оператор. «Посуха, спричинена явищем Ель-Ніньо, продовжує серйозно впливати на системи наповнення (Панамського каналу – «Главком»)». Для роботи шлюзів каналу потрібні великі обсяги води. Для кожного шлюзу з водозбірного басейну, що живиться двома озерами, забирається близько 200 млн. літрів.

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Як пише видання Splash247 у 2023 році випало на 41% менше опадів, ніж зазвичай, в результаті чого рівень озера Гатун знизився до безпрецедентного рівня для цієї пори року. Озеро є життєво важливою частиною прісної води, необхідною для транзиту суден, а також забезпечує водою понад 50% населення країни. Кожне судно, яке проходить через набір шлюзів, використовує приблизно 52 м галонів води. З огляду на це, нормальне щоденне споживання води в Панамському каналі перевищує споживання води в усьому Нью-Йорку.

Введені раніше обмеження вже призвели до значного збільшення часу очікування проходу суден. У серпні черга збільшилася до 163 суден.

До слова, відразу 10 суден загальним дедвейтом 223 519 тонн зайшли до портів Великої Одеси, як тільки морський коридор поновив роботу після зупинки. Про це заявили в моніторинговій групі «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень». Таким чином, за час дії коридору до України прибули вже 56 суден, загальним дедвейтом 2 074 683 тонн.

Водночас, вийшли з портів та благополучно дісталися територіального моря Румунії 27 суден, загальним дедвейтом – 1 018 466 тонн.