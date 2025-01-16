У Вишгороді директор підприємства «заробив» майже 200 тис. грн під час ремонту укриття

Директор підприємства звинувачується у підробці офіційної документації та пособництві у розкраданні бюджетних коштів

У Вишгородському районі на Київщині директор підприємства разом із підрядником підробили акти щодо обсягів і вартості ремонтних робіт укриття, завдавши громаді збитків на майже 200 тис. грн. За скоєне обвинуваченому загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Повідомляється, що на Вишгородщині 47-річного директора підприємства обвинувачують у підробці офіційної документації та пособництві у розкраданні бюджетних коштів. Як повідомили у Вишгородському управлінні поліції, чоловік разом із підрядником вніс неправдиві відомості до актів про обсяги, вартість матеріалів та виконаних робіт.

«Керівник інженерної компанії уклав з Вишгородською міськрадою договір про здійснення технагляду за виконанням ремонтних робіт в укритті, розміщеному в підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок міста Вишгород. Зловмисник підробив офіційну документацію, в якій виконані підрядником роботи не відповідали дійсності, чим посприяв незаконному привласненню коштів місцевого бюджету», – зазначають правоохоронці.

За даними слідства, такі дії завдали Вишгородській громаді збитків на майже 200 тис. грн.

«Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора за фактами пособництва у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та видачі завідомо неправдивих документів», – прокоментували у поліції.

Нагадаємо, третій місяць поспіль мешканці кількох мікрорайонів Херсона протестують проти зведення в місті двох великих протирадіаційних укриттів на загальну суму 185 млн грн. Містяни побоюються: мовляв, росіяни можуть посилити обстріли в районах будівництва. Але місцеву владу це не зупиняє – на підході новий багатомільйонний проєкт. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво на лінії фронту. Куди спішить влада Херсона?». «Главком» заглянув у кошторис нового будівництва і виявив: підрядник завищив ціни на будівельні матеріали. До прикладу, пісок і щебінь там майже вдвічі дорожче ринкових цін.

Раніше начальника управління житлово-комунального господарства Подільської райдержадміністрації підозрюють у службовій недбалості – він за два мільйони гривень відремонтував укриття у будинку, хоча ці роботи того не коштували. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.