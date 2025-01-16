Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Вишгороді директор підприємства «заробив» майже 200 тис. грн під час ремонту укриття

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Вишгороді директор підприємства «заробив» майже 200 тис. грн під час ремонту укриття
Комісія перевірила якість бетонної стяжки на підлозі
скриншот відео

Директор підприємства звинувачується у підробці офіційної документації та пособництві у розкраданні бюджетних коштів

У Вишгородському районі на Київщині директор підприємства разом із підрядником підробили акти щодо обсягів і вартості ремонтних робіт укриття, завдавши громаді збитків на майже 200 тис. грн. За скоєне обвинуваченому загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Повідомляється, що на Вишгородщині 47-річного директора підприємства обвинувачують у підробці офіційної документації та пособництві у розкраданні бюджетних коштів. Як повідомили у Вишгородському управлінні поліції, чоловік разом із підрядником вніс неправдиві відомості до актів про обсяги, вартість матеріалів та виконаних робіт.

«Керівник інженерної компанії уклав з Вишгородською міськрадою договір про здійснення технагляду за виконанням ремонтних робіт в укритті, розміщеному в підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок міста Вишгород. Зловмисник підробив офіційну документацію, в якій виконані підрядником роботи не відповідали дійсності, чим посприяв незаконному привласненню коштів місцевого бюджету», – зазначають правоохоронці.

За даними слідства, такі дії завдали Вишгородській громаді збитків на майже 200 тис. грн.

«Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора за фактами пособництва у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та видачі завідомо неправдивих документів», – прокоментували у поліції.  

Нагадаємо, третій місяць поспіль мешканці кількох мікрорайонів Херсона протестують проти зведення в місті двох великих протирадіаційних укриттів на загальну суму 185 млн грн. Містяни побоюються: мовляв, росіяни можуть посилити обстріли в районах будівництва. Але місцеву владу це не зупиняє – на підході новий багатомільйонний проєкт. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво на лінії фронту. Куди спішить влада Херсона?». «Главком» заглянув у кошторис нового будівництва і виявив: підрядник завищив ціни на будівельні матеріали. До прикладу, пісок і щебінь там майже вдвічі дорожче ринкових цін.

Раніше начальника управління житлово-комунального господарства Подільської райдержадміністрації підозрюють у службовій недбалості – він за два мільйони гривень відремонтував укриття у будинку, хоча ці роботи того не коштували. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Читайте також:

Теги: Київ укриття ремонт корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проректора затримали під час отримання грошей
Вступ до аспірантури за $2тис. Справу експроректора столичного університету скеровано до суду
13 сiчня, 16:24
Судове засідання у справі про загибель підлітка на станції фунікулера. Київ. 9 січня 2025 року
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив підозрюваного під вартою
9 сiчня, 19:56
У Фінському заливі охорону нестимуть переважно кораблі Фінляндії та Естонії
НАТО готується до охорони підводної інфраструктури у Балтійському морі
7 сiчня, 17:01
Внаслідок ворожої атаки 1 січня у Києві загинули науковець Ігор Зима зі своєю дружиною Олесею Сокур
Збиралися на «Наталку Полтавку». Щемливі подробиці про подружжя, яке вбила РФ
3 сiчня, 10:42
З 27.09.2024 р до 31.12.2024 Ткаченко працював заступником Міністра розвитку громад та територій України
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва
31 грудня, 2024, 18:10
Поранення в столиці отримали більше 1750 мешканців, зокрема 106 дітей
Скільки цивільних загинуло в Києві від початку повномасштабної війни: дані КМДА
29 грудня, 2024, 06:36
Прогноз погоди на 28 грудня
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00
«Фішка» багатьох одіозних «мсеківців» – сонячна енергетика. Юлія Даниленко та Віктор Власюк також освятили свій союз цим бізнесом
Королі та королеви МСЕК. Як працювала «Вінницька фабрика інвалідності» Розслідування
24 грудня, 2024, 13:55
Сьогоднішній удар путінської армії пошкодив у столиці низку посольств
МЗС про сьогоднішній удар по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським почесне звання
20 грудня, 2024, 17:22

Новини

У Вишгороді директор підприємства «заробив» майже 200 тис. грн під час ремонту укриття
У Вишгороді директор підприємства «заробив» майже 200 тис. грн під час ремонту укриття
Як отримати компенсацію на відновлення майна, знищеного під час війни: алгоритм дій
Як отримати компенсацію на відновлення майна, знищеного під час війни: алгоритм дій
У Дніпровському районі Києва сталася масштабна аварія на тепломережі
У Дніпровському районі Києва сталася масштабна аварія на тепломережі
Кияни отримають майже 80 млн грн одноразової допомоги: хто може розраховувати
Кияни отримають майже 80 млн грн одноразової допомоги: хто може розраховувати
В Ірпені сталася пожежа у котельні готельно-ресторанного комплексу (фото)
В Ірпені сталася пожежа у котельні готельно-ресторанного комплексу (фото)
«Розірвало двигун та салон автівки». Наслідки атаки на Київ
«Розірвало двигун та салон автівки». Наслідки атаки на Київ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
81K
Народні артисти Росії в українських театрах оніміли
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2025
38K
Чи зупинить Трамп війну? Герой України звернувся до українців
25K
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
17K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 06:10
Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Сьогодні, 03:37
Ціни на популярний овоч падають
Сьогодні, 02:13
Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську
Сьогодні, 01:42
Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини
Сьогодні, 01:11
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua