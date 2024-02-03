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Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 3 лютого

Діана Гасюк
glavcom.ua
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 3 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища, зокрема на Київщині

У суботу, 3 лютого в Україні очікується мокрий сніг та дощ, а також сильний вітер зі швидкістю до 15-20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях, а вдень в Україні будуть мокрий сніг і дощ. Крім того, синоптики попереджають про сильні пориви вітру в більшості регіонів – 15-20 м/с.

На більшості території країни вночі стовпчики термометрів покажуть від 2° тепла до 3° морозу. Вдень в Україні синоптики прогнозують +3-8°, а на Лівобережжі – 0-5° тепла. В Карпатах у п'ятницю очікуються сніг та дощ, а на дорогах можлива ожеледиця. Температура повітря вночі коливатиметься від 3° морозу до 8° морозу, а вдень – від -3° до +2°.

Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 3 лютого фото 1

На Київщині 3 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг з переходом у дощ. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

У Київській області температура повітря вночі буде від 2° морозу до 3° тепла, а вдень – 3-8° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть близько 0°, а вдень – 4-6° тепла.

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Теги: Укргідрометцентр повітря вітер дощ

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