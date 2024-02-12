Офіцер Росгвардії отримав підозру за катування українців в аеропорту Гостомеля

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі

Українські правоохоронці оголосили підозру офіцеру Росгвардії, який був причетний до тортур людей в аеропорту Гостомеля Київської області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Національна поліція України.

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Під час окупації Гостомеля у березні 2022 року підозрюваний разом із своїми підлеглими утримував близько 100 осіб на території авіаційного підприємства.

Людей тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій, площею 6 квадратних метрів, перебувало 15 осіб, у найбільшій – близько 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені.

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Люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування. Більшість із них постійно перебували із зав'язаними очима. Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Крім того, відсутні вентиляція, світло, місця для сну та вбиральні.

Повідомляється, що утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї. Катували електричним струмом, позбавляли повітря, надівши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл.

Цими забороненими методами окупанти намагалися отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС. Постраждалі зазнали сильного фізичного та психологічного болю.

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Заступнику командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення «Ратибор» Управління Росгвардії по Красноярському краю повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, триває 719-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.