Нічна атака дронів на Київ: куди впали уламки

Остання повітряна тривога у столиці тривала понад дві години

Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.

Попередньо, уламки впали на відкриту територію.

«Пошкоджені вікна нежитлового приміщення», – йдеться в повідомленні.

Інформації щодо постраждалих не надходило. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що остання повітряна тривога у столиці тривала понад дві години.

До слова, триває 1017-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України два удари чотирма ракетами, використав для ураження 599 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.