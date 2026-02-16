Головна Світ Політика
Польща виходить з Оттавської конвенції: причина

Польща – не єдина країна, яка виходить з Оттавської конвенції

Із 20 лютого Польща офіційно виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Таке рішення ухвалено з метою зміцнення обороноздатності країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie Radio.

Заступниця голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська сказала, що вважає це правильним кроком. Вона наголосила, що, зокрема, український досвід показав, наскільки важливо мати такі можливості:

«На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало просування росіян. Просто виявилося, що ці міни потрібні. Було зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з’явилися б на польській території. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи також власні», – зазначила Йоанна Клюзік-Ростковська.

Депутатка від Громадянської коаліції водночас підкреслила, що наразі зарано говорити про масштаби та місця зберігання протипіхотних мін. Вона додала, що надзвичайно важливим є також належне навчання персоналу.

Польща – не єдина країна, яка виходить з Оттавської конвенції. Торік свій вихід остаточно оформили три балтійські держави – Естонія, Латвія та Литва. На початку цього року до них приєдналася також Фінляндія.

Раніше Сейм (нижня палата парламенту Польщі, – «Главком») проголосував за вихід з Оттавської конвенції – угоди про заборону використовувати протипіхотні міни.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримує ідею руху країни до створення власного ядерного потенціалу, наголосивши на необхідності дотримання міжнародних норм.

