Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мільйони в багажнику: у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Мільйони в багажнику: у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки
Правоохоронці заявили, що 24-річний українець намагався виїхати з країни через пункт Карасовичі
фото з відкритих джерел

Поліція Хорватії затримала громадянина України на кордоні з Чорногорією після виявлення великої суми готівки

На пункті пропуску «Карасовичі», що на кордоні Хорватії з Чорногорією, хорватські правоохоронці затримали 24-річного громадянина України. Під час огляду транспортного засобу, яким керував українець, прикордонники спільно з Антикорупційним відділом виявили приховані пакунки з грошима. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на хорватські ЗМІ.

Як повідомляється, молодик намагався перетнути кордон на автомобілі з чеською реєстрацією. Під час поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники та митники виявили облаштовані схованки. Пакети з готівкою були заховані в обшивці салону, під сидіннями, у спеціальних конструктивних порожнинах авто

Точна сума наразі офіційно не розголошується, проте йдеться про сотні тисяч євро. Правоохоронці припускають, що ці кошти могли бути частиною схеми з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Затриманого підозрюють у порушенні валютного законодавства та відмиванні грошей.

Зауважимо, згідно з хорватським законодавством, за подібні фінансові махінації затриманому загрожує не лише повна конфіскація коштів, а й значний термін ув'язнення та величезні штрафи.

Нагадаємо, українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом. Як повідомляється, співробітники Національної податкової адміністрації Польщі вилучили українця понад 34 кілограми сушених мухоморів. Сам вантаж призначався з України до Латвії. 

Речниця голови Національної податкової служби Польщі Юстина Пасічинська повідомила, що під час ретельної перевірки було виявлено чотири коробки, в яких були сушені червоні мухомори. Це такі гриби, які, ймовірно, містить заборонені психоактивні сполуки.

Читайте також:

Теги: Хорватія гроші українці суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нафтопровід Adria став центром енергетичної суперечки в ЄС
Хорватія відмовилася транспортувати російську нафту для Угорщини та Словаччини
Сьогодні, 17:35
Суд вирішив, що виправлення чоловіка неможливе без ізоляції від суспільства
Чоловік ухилився від мобілізації, бо хотів служити тільки в тилу: що вирішив суд
7 лютого, 20:15
Українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони
Росіяни шукають зрадників в Україні, щоб увімкнути Starlink
7 лютого, 17:30
Станом на початок 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» досягла близько 42 млрд грн
Боргова криза на балансуючому ринку загрожує енергобезпеці – ICC Ukraine
6 лютого, 19:02
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40
Офіцеру загрожує до десяти років ув'язнення
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
29 сiчня, 13:31
У липні 2024 року російська влада оголосила Тимошенко в міжнародний розшук
Юлію Тимошенко заочно заарештовано у РФ
27 сiчня, 17:00
Очікується, що механізм пенсійних накопичень запрацює не раніше 2027 року
Уряд готує реформу, яка замість однієї пенсії запровадить три
25 сiчня, 17:49
На замовлення росіян чоловік підпалив автомобіль в Оболонському районі
Підпал авто військового в Києві: на Оболоні затримано агента РФ
21 сiчня, 15:04

Соціум

Мільйони в багажнику: у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки
Мільйони в багажнику: у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки
Рекрутери «Вагнера» вербують європейців для терактів у Європі – FT
Рекрутери «Вагнера» вербують європейців для терактів у Європі – FT
Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів
Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів
Убивство українки Катерини Товмаш у США: нові подробиці
Убивство українки Катерини Товмаш у США: нові подробиці
Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: деталі
Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: деталі
У КНДР з'явилася вулиця на честь військових, ліквідованих на війні проти України
У КНДР з'явилася вулиця на честь військових, ліквідованих на війні проти України

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Сьогодні, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Сьогодні, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Сьогодні, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua