Мільйони в багажнику: у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки

Правоохоронці заявили, що 24-річний українець намагався виїхати з країни через пункт Карасовичі

Поліція Хорватії затримала громадянина України на кордоні з Чорногорією після виявлення великої суми готівки

На пункті пропуску «Карасовичі», що на кордоні Хорватії з Чорногорією, хорватські правоохоронці затримали 24-річного громадянина України. Під час огляду транспортного засобу, яким керував українець, прикордонники спільно з Антикорупційним відділом виявили приховані пакунки з грошима. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на хорватські ЗМІ.

Як повідомляється, молодик намагався перетнути кордон на автомобілі з чеською реєстрацією. Під час поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники та митники виявили облаштовані схованки. Пакети з готівкою були заховані в обшивці салону, під сидіннями, у спеціальних конструктивних порожнинах авто

Точна сума наразі офіційно не розголошується, проте йдеться про сотні тисяч євро. Правоохоронці припускають, що ці кошти могли бути частиною схеми з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Затриманого підозрюють у порушенні валютного законодавства та відмиванні грошей.

Зауважимо, згідно з хорватським законодавством, за подібні фінансові махінації затриманому загрожує не лише повна конфіскація коштів, а й значний термін ув'язнення та величезні штрафи.

