Трамп назвав венесуельський сценарій ідеальним для зміни влади в Ірані

Раніше Дональд Трамп розповів, що під час ударів США та Ізраїля по Ірану було вбито 48 іранських лідерів

Президент Дональд Трамп провів пряму паралель між діями США у Венесуелі та поточною ситуацією в Ірані, заявивши, що перша є ідеальним прикладом того, як може відбутися зміна керівництва в Ірані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

«Те, що ми зробили у Венесуелі, я думаю, це ідеальний, ідеальний сценарій», – сказав Трамп, маючи на увазі операцію США на початку цього року у Венесуелі, яка усунула Ніколаса Мадуро від влади.

«Усі зберегли свої посади, окрім двох осіб», – додав Трамп.

Однак, на відміну від усунення Мадуро, яке залишило решту уряду Венесуели без змін, президент заявив раніше, що під час триваючих ударів було вбито 48 іранських лідерів.

Коли Трампа запитали, кого він хотів би бачити на чолі Ірану, він відповів газеті Times: «У мене є три дуже хороші варіанти». Він додав: «Я не буду їх зараз розкривати. Давайте спочатку виконаємо свою роботу».

Однак, за даними газети, президент також озвучив іншу можливість, що іранський народ може вжити заходів для заміни свого уряду.

«Це буде їхня справа, чи зроблять вони це, чи ні», – сказав Трамп. «Вони говорять про це роками, тож тепер у них, очевидно, буде така можливість».

Ці два бачення підкреслюють невизначеність навколо того, як адміністрація бачить політичне майбутнє Ірану після ударів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.