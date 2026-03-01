Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Карпатах на лижників зійшла лавина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Карпатах на лижників зійшла лавина
Через потепління 1-2 березня у високогір’ї зберігається значна лавинна небезпека
фото: скріншот із відео

Лижника, якого засипало снігом, встигли врятувати

У Карпатах на схилі Чорногірського хребта зійшла лавина, коли там перебувала група лижників. Є постраждалий. Як інформує «Главком», про це пише журналіст Віталій Глагола.

«Наразі відомо, що одну людину накрило повністю. Але друзі встигли його відкопати. Іншим вдалося дивом уникнути серйозних наслідків», – повідомляє Глагола.

Рятувальники попереджають: через потепління 1-2 березня у високогір’ї зберігається значна лавинна небезпека третього рівня. Туристів закликають не вирушати у потенційно небезпечні райони.

Нагадаємо, торік 6 січня, зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах відбулося сходження лавини хуртовинного снігу об'ємом 1280 куб.м. 

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам. 

 

Читайте також:

Теги: небезпека Карпати (гори) лижний спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань
Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань
3 лютого, 21:15
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
Російські лижники, які незаконно відвідували Крим, провалилися на Олімпіаді
10 лютого, 12:52
Хан Дасом та Лі Ий-джін не просто дискваліфікували, а й повністю видалили з сайту Олімпіади
Корейських лижниць дискваліфікували через «помилку» постачальників: як це можливо?
12 лютого, 16:34
Федеріка Бріньйоне здобула довгоочікуване золото Олімпіади, яке могло поставити під сумнів важке падіння на Чемпіонаті Італії
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 12 лютого
13 лютого, 03:08
Кирило Марсак показав найкращий за 24 роки виступ для України на Олімпіаді у чоловічому одиночному катанні
Олімпіада-2026. Результати українців 13 лютого
14 лютого, 03:44
На двох останніх Чемпіонатах світу з лижної акробатики українська команда потрапляла до трійки найкращих
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 21 лютого
21 лютого, 00:28
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Олімпіада. Росіянка, яка незаконно їздила в Крим, взяла чужі лижі та отримала дискваліфікацію
22 лютого, 14:07
Лижник Йоганнес Гесфлот Клебо став найтитулованішим спортсменом в історії зимових Ігор
Олімпіада-2026. Хто здобув перемогу в медальному заліку?
22 лютого, 22:21
Норвезький лижник першим в історії здобув шість золотих медалей на одній Олімпіаді
Найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал
23 лютого, 23:41

Події в Україні

У Карпатах на лижників зійшла лавина
У Карпатах на лижників зійшла лавина
На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі
На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі
Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації
Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації
Україна почала звільняти більше територій, ніж втрачати – Тарас Чмут
Україна почала звільняти більше територій, ніж втрачати – Тарас Чмут
Генштаб підтвердив ураження радіолокаційні станції ЗРК С-300
Генштаб підтвердив ураження радіолокаційні станції ЗРК С-300
«Укрзалізниця» тимчасово змінила рух поїздів
«Укрзалізниця» тимчасово змінила рух поїздів

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua