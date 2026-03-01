У Карпатах на лижників зійшла лавина
Лижника, якого засипало снігом, встигли врятувати
У Карпатах на схилі Чорногірського хребта зійшла лавина, коли там перебувала група лижників. Є постраждалий. Як інформує «Главком», про це пише журналіст Віталій Глагола.
«Наразі відомо, що одну людину накрило повністю. Але друзі встигли його відкопати. Іншим вдалося дивом уникнути серйозних наслідків», – повідомляє Глагола.
Рятувальники попереджають: через потепління 1-2 березня у високогір’ї зберігається значна лавинна небезпека третього рівня. Туристів закликають не вирушати у потенційно небезпечні райони.
Нагадаємо, торік 6 січня, зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах відбулося сходження лавини хуртовинного снігу об'ємом 1280 куб.м.
Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам.
