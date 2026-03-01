У Карпатах на лижників зійшла лавина

Через потепління 1-2 березня у високогір’ї зберігається значна лавинна небезпека

Лижника, якого засипало снігом, встигли врятувати

У Карпатах на схилі Чорногірського хребта зійшла лавина, коли там перебувала група лижників. Є постраждалий. Як інформує «Главком», про це пише журналіст Віталій Глагола.

«Наразі відомо, що одну людину накрило повністю. Але друзі встигли його відкопати. Іншим вдалося дивом уникнути серйозних наслідків», – повідомляє Глагола.

ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня найближчими днями через потепління. pic.twitter.com/5ueTzwKdtp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 1, 2026

Рятувальники попереджають: через потепління 1-2 березня у високогір’ї зберігається значна лавинна небезпека третього рівня. Туристів закликають не вирушати у потенційно небезпечні райони.

Нагадаємо, торік 6 січня, зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах відбулося сходження лавини хуртовинного снігу об'ємом 1280 куб.м.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам.