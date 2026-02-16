Угорщина та Словаччина попросили Хорватію відкрити транзит російської нафти

Будапешт і Братислава звернулися до Загреба з проханням відкрити постачання через нафтопровід Adria після зупинки «Дружби»

Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської нафти через нафтопровід Adria. Ініціатива з’явилася після припинення прокачування сировини трубопроводом «Дружба» через територію України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Facebook міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

За його словами, Будапешт і Братислава направили листа міністру економіки Хорватії Анте Шушняру з проханням терміново забезпечити альтернативний маршрут постачання нафти.

Транспортування російської сирої нафти трубопроводом «Дружба» через Україну було зупинене наприкінці минулого місяця після масштабних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Угорська сторона наголошує, що країни раніше добилися винятків із санкцій, які дозволяють отримувати нафту з Росії.

Сійярто зазначив, що Угорщина та Словаччина спільно відстоювали можливість купувати дешевшу російську нафту. «Це звільнення від санкцій також передбачає, що якщо транспортування нафтопроводом стане неможливим, ми зможемо отримувати російську нафту морем», – заявив угорський міністр.

За його словами, у спільному листі до Загреба сторони попросили дозволити транспортування російської нафти через нафтопровід Adria відповідно до правил Європейського Союзу. Сійярто також розкритикував позицію Києва щодо припинення прокачування.

«Безпека енергопостачання для будь-якої країни не може бути ідеологічним питанням, тому ми очікуємо, що хорвати, на відміну від України, не ризикуватимуть безпекою постачання нафти до Угорщини та Словаччини з політичних міркувань», – заявив він.

Міністр стверджує, що українська сторона не відновлює постачання нафти трубопроводом «Дружба» з політичних причин. Наразі рішення щодо можливого транзиту через Хорватію залежить від позиції Загреба та відповідності механізму європейським правилам енергетичної безпеки.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішню політику країни, заявивши про нібито фінансування його опонентів напередодні парламентських виборів. У Києві подібні заяви раніше неодноразово заперечували, тоді як відносини між Будапештом і Україною залишаються напруженими через розбіжності щодо санкційної політики, війни Росії проти України та європейської інтеграції.

Раніше стало відомо, що через посилення санкцій США проти «Роснефть» і «Лукойл» та зміну позиції ключових партнерів Росія почала продавати нафту з великим дисконтом. У січні середня ціна марки Urals впала до близько 37,50 долара за барель, що значно нижче за Brent. Додатковий тиск спричинили скорочення закупівель Індією та обмеження ЄС на паливо з російської сировини, через що Москва змушена шукати нові ринки та пропонувати більші знижки покупцям.