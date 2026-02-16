Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина та Словаччина попросили Хорватію відкрити транзит російської нафти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина та Словаччина попросили Хорватію відкрити транзит російської нафти
Зупинка «Дружби» змусила Угорщину та Словаччину звернутися по допомогу до Хорватії
фото: EPA/UPG

Будапешт і Братислава звернулися до Загреба з проханням відкрити постачання через нафтопровід Adria після зупинки «Дружби»

Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської нафти через нафтопровід Adria. Ініціатива з’явилася після припинення прокачування сировини трубопроводом «Дружба» через територію України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Facebook міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

За його словами, Будапешт і Братислава направили листа міністру економіки Хорватії Анте Шушняру з проханням терміново забезпечити альтернативний маршрут постачання нафти.

Транспортування російської сирої нафти трубопроводом «Дружба» через Україну було зупинене наприкінці минулого місяця після масштабних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Угорська сторона наголошує, що країни раніше добилися винятків із санкцій, які дозволяють отримувати нафту з Росії.

Сійярто зазначив, що Угорщина та Словаччина спільно відстоювали можливість купувати дешевшу російську нафту. «Це звільнення від санкцій також передбачає, що якщо транспортування нафтопроводом стане неможливим, ми зможемо отримувати російську нафту морем», – заявив угорський міністр.

За його словами, у спільному листі до Загреба сторони попросили дозволити транспортування російської нафти через нафтопровід Adria відповідно до правил Європейського Союзу. Сійярто також розкритикував позицію Києва щодо припинення прокачування.

«Безпека енергопостачання для будь-якої країни не може бути ідеологічним питанням, тому ми очікуємо, що хорвати, на відміну від України, не ризикуватимуть безпекою постачання нафти до Угорщини та Словаччини з політичних міркувань», – заявив він.

Міністр стверджує, що українська сторона не відновлює постачання нафти трубопроводом «Дружба» з політичних причин. Наразі рішення щодо можливого транзиту через Хорватію залежить від позиції Загреба та відповідності механізму європейським правилам енергетичної безпеки.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішню політику країни, заявивши про нібито фінансування його опонентів напередодні парламентських виборів. У Києві подібні заяви раніше неодноразово заперечували, тоді як відносини між Будапештом і Україною залишаються напруженими через розбіжності щодо санкційної політики, війни Росії проти України та європейської інтеграції.

Раніше стало відомо, що через посилення санкцій США проти «Роснефть» і «Лукойл» та зміну позиції ключових партнерів Росія почала продавати нафту з великим дисконтом. У січні середня ціна марки Urals впала до близько 37,50 долара за барель, що значно нижче за Brent. Додатковий тиск спричинили скорочення закупівель Індією та обмеження ЄС на паливо з російської сировини, через що Москва змушена шукати нові ринки та пропонувати більші знижки покупцям.

Читайте також:

Теги: нафта Хорватія Угорщина Словаччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сіярто заявив, що «європейці постійно підривають мирні зусилля» щодо України
Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи
12 лютого, 13:40
У ЄС сумніваються на поступливість прем’єра Угорщини Віктора Орбана щодо України
ЄС вже придумав, як долатиме вето Орбана на вступ України
10 лютого, 12:49
Під обмеження потрапили 15 організацій, двоє осіб та 14 суден
США запровадили санкції проти іранської нафти та «тіньового флоту»
6 лютого, 19:33
Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана
Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана
6 лютого, 00:05
Санкції США щодо російського енергетичного сектора не стосуються будівництва АЕС в Угорщині
«Росатом» розпочав будівництво АЕС в Угорщині
5 лютого, 19:24
Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів»
Індія погодилася припинити купувати російську нафту – Трамп
2 лютого, 19:30
Мірослав Лайчак залишає посаду радника прем’єр-міністра з питань національної безпеки
Словаччину сколихнув політичний скандал після нових файлів Епштейна: радник Фіцо йде у відставку
1 лютого, 00:47
Західні обмеження змусили Росію погодитися на значні знижки для покупців, щоб зберегти обсяги експорту нафти
Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT
29 сiчня, 12:07
Раніше Трамп стверджував, що США керують Венесуелою
«Заробить більше, ніж за останні 20 років». Трамп зробив заяву про економіку Венесуели
21 сiчня, 18:00

Політика

Рубіо заявив, що світ недооцінив роль США у мирних переговорах
Рубіо заявив, що світ недооцінив роль США у мирних переговорах
Кремль відреагував на заяву європейських країн про отруєння Навального
Кремль відреагував на заяву європейських країн про отруєння Навального
Бундестаг ініціював заборону соцмереж для дітей до 14 років
Бундестаг ініціював заборону соцмереж для дітей до 14 років
Чіткий сигнал Брюсселя: Єврокомісія відреагувала на затримання Галущенка
Чіткий сигнал Брюсселя: Єврокомісія відреагувала на затримання Галущенка
США та Угорщина підписали угоду про співпрацю у сфері цивільної ядерної енергетики
США та Угорщина підписали угоду про співпрацю у сфері цивільної ядерної енергетики
Дипломатичний десант у Вашингтоні: ЄС їде на Раду миру Трампа
Дипломатичний десант у Вашингтоні: ЄС їде на Раду миру Трампа

Новини

Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua