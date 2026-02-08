Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Жінка принесла до поліції протитанковий снаряд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Жінка принесла до поліції протитанковий снаряд
Подальша перевірка виявила, що снаряд був неактивним
фото: policie.gov.cz

Поліцейському довелося викликати на місце події експерта з вибухівки та евакуювати усіх присутніх із відділку

У столиці Чехії місцева мешканка принесла до поліції протитанковий снаряд, відгукнувшись на акцію, яка дозволяє безкарно та без пояснень здавати зброю, що незаконно зберігається. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання České noviny з посиланням на поліцію Праги.

Жінка прийшла до місцевої поліцейської дільниці в празькому районі Лготка з великою сумкою. В залі очікування вона провела тривалий час, поки до неї не підійшов черговий поліцейський. Тоді вона дістала з сумки протитанковий снаряд і заявила, що знайшла його у свого сина та хоче здати під час так званої збройової амністії.

Жінка принесла до поліції протитанковий снаряд фото 1

Поліцейському довелося викликати на місце події експерта з вибухівки, а самому разом зі своїми колегами та жінкою, яка принесла снаряд, терміново покинути відділок.

На щастя, подальша перевірка виявила, що снаряд був неактивним.

Чеська поліція після цього випадку звернулася до громадян з проханням не доставляти вибухонебезпечні предмети до відділків, а викликати експертів із знешкодження бомб на місце. Найбільша небезпека виникає саме під час їх транспортування.У поліції також повідомили, що за час «збройової амністії», яка триває від початку цього року, жителі Праги вже здали 83 одиниці зброї та понад 3000 одиниць боєприпасів.

 

Читайте також:

Теги: поліція небезпека Чехія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столичні правоохоронці затримали 44-річного громадянина Норвегії
У Києві затримано норвежця, який перебував у міжнародному розшуку
29 сiчня, 15:34
Чоловік поводився агресивно та відкрито погрожував застосувати гранату проти поліцейських та оточуючих
На Київщині поліція застосувала зброю проти чоловіка з гранатою: деталі інциденту
26 сiчня, 17:44
Особливу критику прем'єра Чехії викликав начальник Генштабу Карел Ржека
Політичний клінч у Празі: Бабіш категорично відмовив Україні у літаках L-159
25 сiчня, 09:19
Затримано депутата-втікача Дмитра Шкаврітка
Чехія екстрадувала депутата з Прикарпаття, який привласнював зарплати вчителів (фото)
22 сiчня, 11:22
Віктор Брагінський очолював столичний метрополітен 10 років
Рік після втечі Брагінського. Що відомо про кримінальні справи ексначальника метро Києва
16 сiчня, 11:41
Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч
Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч
16 сiчня, 05:49
Поліцейські затримали чоловіка під час зустрічі із «клієнтом», коли той передавав ділку гроші
Пішки до Румунії за $10 тис.: поліція Києва заблокувала чергову схему для ухилянтів
14 сiчня, 11:36
Суд покарав горе-романтика трьома роками позбавлення волі
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
11 сiчня, 18:59
У квартирі, де сталася пожежа, рятувальники знайшли тіла двох осіб без ознак життя
Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото)
11 сiчня, 18:50

Соціум

На війні в Україні гинуть представники одного з найменших народів Росії, їх залишилося трохи більше 700
На війні в Україні гинуть представники одного з найменших народів Росії, їх залишилося трохи більше 700
Жінка принесла до поліції протитанковий снаряд
Жінка принесла до поліції протитанковий снаряд
Генштаб уточнив наслідки удару по полігону «Капустин Яр»
Генштаб уточнив наслідки удару по полігону «Капустин Яр»
ФСБ знайшла винних у замаху на генерала Алексєєва (фото, відео)
ФСБ знайшла винних у замаху на генерала Алексєєва (фото, відео)
Під час Олімпіади в Італії сталися диверсії на залізниці
Під час Олімпіади в Італії сталися диверсії на залізниці
Дрони завітали до Новоросійська: що було під атакою (відео)
Дрони завітали до Новоросійська: що було під атакою (відео)

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua