Жінка принесла до поліції протитанковий снаряд

У столиці Чехії місцева мешканка принесла до поліції протитанковий снаряд, відгукнувшись на акцію, яка дозволяє безкарно та без пояснень здавати зброю, що незаконно зберігається. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання České noviny з посиланням на поліцію Праги.

Жінка прийшла до місцевої поліцейської дільниці в празькому районі Лготка з великою сумкою. В залі очікування вона провела тривалий час, поки до неї не підійшов черговий поліцейський. Тоді вона дістала з сумки протитанковий снаряд і заявила, що знайшла його у свого сина та хоче здати під час так званої збройової амністії.

Поліцейському довелося викликати на місце події експерта з вибухівки, а самому разом зі своїми колегами та жінкою, яка принесла снаряд, терміново покинути відділок.

На щастя, подальша перевірка виявила, що снаряд був неактивним.

Чеська поліція після цього випадку звернулася до громадян з проханням не доставляти вибухонебезпечні предмети до відділків, а викликати експертів із знешкодження бомб на місце. Найбільша небезпека виникає саме під час їх транспортування.У поліції також повідомили, що за час «збройової амністії», яка триває від початку цього року, жителі Праги вже здали 83 одиниці зброї та понад 3000 одиниць боєприпасів.