Чи приєднаються Lelek до Leleka? Хорватія сьогодні обере представника на Євробаченні

Хорватія намагатиметься повернутися до фіналу після дванадцятого місця у півфіналі на минулому Євробаченні

15 лютого Хорватія обере свого представника на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком».

Хорватія регулярно брала участь у Євробаченні ще у складі Югославії. Символічно, що у 1989 році саме хорватський колектив Riva приніс перемогу країні, яка за кілька років припинила своє існування. Як самостійна держава Хорватія дебютувала на наступний рік після розпаду Югославії – 1993-го.

Деталі хорватського відбору на Євробачення

Хорватія була однією з найсильніших країн на конкурсі у кінці дев'яностих – початку «нульових». За перші дев'ять років участі країна шість разів потрапляла до десятки найкращих. Тримала вона свій рівень аж до 2007 року, де трапився її перший невихід до фіналу. Натомість останні роки для Хорватії є непростими: з тринадцяти участей лише чотири вивели їх до фіналу. На противагу цьому, у 2024 році Baby Lasagna, який був лише запасним на національному відборі і міг не взяти участі взагалі, приніс країні друге місце. Це наразі є найкращим результатом для Хорватії.

Усі роки способом відбору представника на Євробачення від країни є національний відбір під назвою Dora. Він поєднує у собі голосування міжнародних журі, регіональних журі (професіоналів з різних частин Хорватії) та глядачів.

Порядок виступів фіналістів Dora буде таким:

Ananda – Dora Sergej – Scream Noelle – Uninterrupted Alen Đuras – From Ashes To Flame Irma – Ni traga Lara Demarin – Mantra Ema Bubić – Vrijeme za nas Lima Len – Raketa Lana Mandarić – Tama Ritam Noir – Profumi di mare Marko Kutlić – Neotuđivo Devin – Over Me Lelek – Andromeda ToMa – Ledina Stela Rade – Nema te Cold Snap – Mucho Macho

Підбивання підсумків національного відбору Естонії відбуватиметься за системою 50 на 50. Але, як уже було зазначено, голоси журі будуть поділені навпіл між хорватськими професіоналами та міжнародними.

Головні претенденти на перемогу

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот.

№1. Lelek – Andromeda («Андромеда»)

Lelek – не новачки для хорватської сцени та глядачів Dora. Колектив уже брав участь у національному відборі раніше, залишивши по собі враження гурту з чіткою естетикою та нестандартним підходом до поп-музики. Їхній попередній прихід запам’ятався атмосферністю й акцентом на етнічних мотивах, тож повернення виглядає не спробою «засвітитися», а логічним продовженням творчого шляху – уже з більш сформованим звучанням і впевненішою подачею.

Andromeda розвиває цю лінію. Назва одразу задає космічний вектор, і композиція справді звучить так, ніби балансує між земним фольклорним корінням і холодною електронною безмежністю. Початок мінімалістичний, а куплети витримані й майже медитативні, із делікатною вокальною подачею, що підкреслює текстову образність. Натомість приспів розкривається ширше – з потужнішим бітом і багатошаровими гармоніями, які створюють ефект піднесення. А момент, коли співається назва пісні, Andromeda, логічно завершує композицію. Lelek є абсолютними фаворитами і букмекерів, тому сьогодні в них є всі шанси на перемогу.

№2. Ananda – Dora («Дора»)

Ananda – одна з тих артисток, які будують свій образ навколо емоційності та внутрішньої сили. На хорватській сцені вона відома як виконавиця, що поєднує сучасний поп із драматичним вокалом і чіткою сценічною естетикою. Її участь у Dora цього року має додатковий символізм, адже назва її конкурсної пісні співпадає з назвою відбору.

Композиція звучить як емоційна поп-балада з поступовим нарощуванням інтенсивності. У вступі переважає стримана інструментальна основа – фортепіано або легкий електронний пад, що дає простір для вокалу. Куплети побудовані на ніжній, але напруженій подачі, ніби історія розгортається поступово, крок за кроком. У приспіві Ananda розкриває голос повною мірою – звучання стає ширшим, додаються ударні та більш насичене аранжування, створюючи відчуття кульмінації. Вона може зібрати багато балів по журі, але великий вплив в хорватському відборі історично мають глядачі, тому все залежить від їхнього сприйняття пісні.

№3. Lima Len – Raketa («Ракета»)

Lima Len – хорватський виконавець, який працює на стику попу та сучасної електроніки, роблячи ставку на динаміку, енергію й сценічну харизму. Його участь у Dora виглядає як заявка на яскравий, комерційно орієнтований номер, здатний одразу зачепити телеглядача.

Його пісня Raketa повністю відповідає своїй назві – це вибуховий танцювальний трек. Пісня розгортається на потужному електронному біті з чітким клубним пульсом. У куплетах Lima Len тримає подачу більш стриманою, майже розмовною, поступово нарощуючи напругу. Натомість приспів працює як справжній старт – із масштабним дропом, щільним басом і яскравим гачком, який легко запам’ятовується вже після першого прослуховування. Ця заявка може бути високо по голосуванню публіки, але питання щодо голосів журі лишається для заявки критичним.

Фінал Dora 2026 розпочнеться о 21:15. Переглянути його можна на Youtube-каналі мовника HRT Dora, а також на офіційному каналі Євробачення.

