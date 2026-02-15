Головна Скотч Шоу-біз
Чи приєднаються Lelek до Leleka? Хорватія сьогодні обере представника на Євробаченні

Ілля Мандебура
Хорватія намагатиметься прорватися до фіналу після минулорічного провалу у півфіналі Євробачення
фото: Eurovision World

Хорватія намагатиметься повернутися до фіналу після дванадцятого місця у півфіналі на минулому Євробаченні

15 лютого Хорватія обере свого представника на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком»

Хорватія регулярно брала участь у Євробаченні ще у складі Югославії. Символічно, що у 1989 році саме хорватський колектив Riva приніс перемогу країні, яка за кілька років припинила своє існування. Як самостійна держава Хорватія дебютувала на наступний рік після розпаду Югославії – 1993-го. 

Профіль Хорватії на конкурсі 

Кількість виступів: 30

Дебют країни: 1993 рік (Put – Don`t Ever Cry, п'ятнадцяте місце)

Найкращий результат: друге місце (Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Tim. 2024 рік)

Минулорічний результат: непрохід до фінал (Marko Bošnjak – Poison Cake)

Деталі хорватського відбору на Євробачення

Хорватія була однією з найсильніших країн на конкурсі у кінці дев'яностих – початку «нульових». За перші дев'ять років участі країна шість разів потрапляла до десятки найкращих. Тримала вона свій рівень аж до 2007 року, де трапився її перший невихід до фіналу. Натомість останні роки для Хорватії є непростими: з тринадцяти участей лише чотири вивели їх до фіналу. На противагу цьому, у 2024 році Baby Lasagna, який був лише запасним на національному відборі і міг не взяти участі взагалі, приніс країні друге місце. Це наразі є найкращим результатом для Хорватії. 

Усі роки способом відбору представника на Євробачення від країни є національний відбір під назвою Dora. Він поєднує у собі голосування міжнародних журі, регіональних журі (професіоналів з різних частин Хорватії) та глядачів. 

Порядок виступів фіналістів Dora буде таким: 

  1. Ananda – Dora
  2. Sergej – Scream
  3. Noelle – Uninterrupted
  4. Alen Đuras – From Ashes To Flame
  5. Irma – Ni traga
  6. Lara Demarin – Mantra
  7. Ema Bubić – Vrijeme za nas
  8. Lima Len – Raketa
  9. Lana Mandarić – Tama
  10. Ritam Noir – Profumi di mare
  11. Marko Kutlić – Neotuđivo
  12. Devin – Over Me
  13. Lelek – Andromeda
  14. ToMa – Ledina
  15. Stela Rade – Nema te
  16. Cold Snap – Mucho Macho

Підбивання підсумків національного відбору Естонії відбуватиметься за системою 50 на 50. Але, як уже було зазначено, голоси журі будуть поділені навпіл між хорватськими професіоналами та міжнародними. 

Головні претенденти на перемогу

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот. 

№1. Lelek – Andromeda («Андромеда»)

Lelek – не новачки для хорватської сцени та глядачів Dora. Колектив уже брав участь у національному відборі раніше, залишивши по собі враження гурту з чіткою естетикою та нестандартним підходом до поп-музики. Їхній попередній прихід запам’ятався атмосферністю й акцентом на етнічних мотивах, тож повернення виглядає не спробою «засвітитися», а логічним продовженням творчого шляху – уже з більш сформованим звучанням і впевненішою подачею.

Andromeda розвиває цю лінію. Назва одразу задає космічний вектор, і композиція справді звучить так, ніби балансує між земним фольклорним корінням і холодною електронною безмежністю. Початок мінімалістичний, а куплети витримані й майже медитативні, із делікатною вокальною подачею, що підкреслює текстову образність. Натомість приспів розкривається ширше – з потужнішим бітом і багатошаровими гармоніями, які створюють ефект піднесення. А момент, коли співається назва пісні, Andromeda, логічно завершує композицію. Lelek є абсолютними фаворитами і букмекерів, тому сьогодні в них є всі шанси на перемогу. 

№2. Ananda – Dora («Дора»)

Ananda – одна з тих артисток, які будують свій образ навколо емоційності та внутрішньої сили. На хорватській сцені вона відома як виконавиця, що поєднує сучасний поп із драматичним вокалом і чіткою сценічною естетикою. Її участь у Dora цього року має додатковий символізм, адже назва її конкурсної пісні співпадає з назвою відбору. 

Композиція звучить як емоційна поп-балада з поступовим нарощуванням інтенсивності. У вступі переважає стримана інструментальна основа – фортепіано або легкий електронний пад, що дає простір для вокалу. Куплети побудовані на ніжній, але напруженій подачі, ніби історія розгортається поступово, крок за кроком. У приспіві Ananda розкриває голос повною мірою – звучання стає ширшим, додаються ударні та більш насичене аранжування, створюючи відчуття кульмінації. Вона може зібрати багато балів по журі, але великий вплив в хорватському відборі історично мають глядачі, тому все залежить від їхнього сприйняття пісні. 

№3. Lima Len – Raketa («Ракета»)

Lima Len – хорватський виконавець, який працює на стику попу та сучасної електроніки, роблячи ставку на динаміку, енергію й сценічну харизму. Його участь у Dora виглядає як заявка на яскравий, комерційно орієнтований номер, здатний одразу зачепити телеглядача.

Його пісня Raketa повністю відповідає своїй назві – це вибуховий танцювальний трек. Пісня розгортається на потужному електронному біті з чітким клубним пульсом. У куплетах Lima Len тримає подачу більш стриманою, майже розмовною, поступово нарощуючи напругу. Натомість приспів працює як справжній старт – із масштабним дропом, щільним басом і яскравим гачком, який легко запам’ятовується вже після першого прослуховування. Ця заявка може бути високо по голосуванню публіки, але питання щодо голосів журі лишається для заявки критичним. 

Фінал Dora 2026 розпочнеться о 21:15. Переглянути його можна на Youtube-каналі мовника HRT Dora, а також на офіційному каналі Євробачення. 

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

