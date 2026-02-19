Польща назвала, за якої умови може замінувати кордон протягом 48 годин

Туск анонсував мінування східного кордону Туск анонсував мінування східного кордону

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після офіційного виходу країни з Оттавської конвенції, який завершується 20 лютого 2026 року, Варшава отримає можливість повністю замінувати східний кордон протягом 48 годин у разі прямої загрози. Цей крок є частиною масштабної стратегії «Східний щит» (East Shield) з укріплення меж із Білоруссю та Калінінградською областю РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми перебуваємо в процесі завершення цього мінного проєкту, який має вирішальне значення для нашої безпеки, для безпеки нашої території та кордону», – повідомив Туск.

У грудні заступник міністра оборони Павел Залевський повідомив агенству, що Варшава вперше з часів Холодної війни відновить виробництво протипіхотних мін, щоб розмістити їх на своєму східному кордоні та потенційно експортувати до України.

Польща розпочала процес виходу з Оттавської конвенції у серпні та офіційно вийде з договору після шестимісячного періоду виходу, який закінчується 20 лютого 2026 року. Більшість європейських сусідів Росії, крім Норвегії, виходять з договору, який забороняє виробництво та використання протипіхотних мін.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікувало проєкт постанови, яка продовжить тимчасову заборону на перебування в районі, прилеглому до кордону з Білоруссю, ще на три місяці.

Чинний регламент Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ввів тимчасову заборону до 4 березня 2026 року. Новий проєкт передбачає її продовження – з 5 березня – ще на 90 днів. Зона, на яку поширюється заборона, включатиме ділянку кордону довжиною понад 78 км.

Міністерство внутрішніх справ Польщі наголосило, що необхідність розширення буферної зони зумовлена постійним міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні. Автори проєкту також додали, що останнім часом значно зросла кількість випадків, коли з території Білорусі запускають метеорологічні аеростати з підвішеними пакетами тютюнових виробів.