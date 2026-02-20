Польща офіційно вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін

Варшава заявила про намір відновити виробництво мін і використати їх для оборони східного кордону на тлі загроз з боку Росії

Польща 20 лютого офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін і заявила про плани використовувати мінну зброю для посилення оборони на східному фланзі НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського.

За його словами, рішення пов’язане зі зростанням безпекових загроз з боку Росії та необхідністю зміцнення оборонної інфраструктури країни. Оттавська конвенція 1997 року забороняє державам-учасницям зберігати або використовувати протипіхотні міни, які можуть залишатися активними роками та становити небезпеку для цивільного населення. Польща ратифікувала документ у 2012 році та завершила знищення своїх запасів таких мін у 2016-му, однак тепер вирішила переглянути свою позицію.

«Ці міни є одним з найважливіших елементів оборонної структури, яку ми будуємо на східному фланзі НАТО, в Польщі, на кордоні з Росією на півночі та з Білоруссю на сході», – заявив Павел Залевський. Він підкреслив, що Варшава вважає Росію державою, яка «має дуже агресивні наміри щодо своїх сусідів» і яка сама ніколи не приєднувалася до міжнародного договору про заборону протипіхотних мін. За словами посадовця, Польща планує відновити внутрішнє виробництво як протипіхотних, так і протитанкових мін у співпраці з національними виробниками оборонної продукції.

Раніше, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна активно готується до зміцнення оборони кордону. Після демонстрації безпілотного транспортного засобу Bluszcz, призначеного для розкидання протитанкових мін, він зазначив, що Польща «незабаром» матиме можливість за 48 годин замінувати свої східні кордони у разі загрози.

В уряді наголосили, що мінна зброя використовуватиметься лише у випадку «реальної загрози російської агресії». Польська сторона також підкреслює, що рішення спрямоване виключно на посилення обороноздатності та стримування потенційного противника на східному напрямку.