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Диван на колесах: що відомо про кумедний транспорт на вулицях Тернопільщини (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Диван на колесах: що відомо про кумедний транспорт на вулицях Тернопільщини (відео)
Канапа пересувається з невеликою швидкістю
фото: Аркадій Фішман

У Заліщиках винахідник зі Слов'янська їздить на дивані

У Заліщиках на Тернопільщині чоловік їздить на синьому дивані. Винахідником канапи на колесах є переселенець зі Слов'янська Аркадій Фішман, повідомляє Суспільне.

Як стало відомо, поїздка на дивані при гарній погоді подарує «водієві» хіба легенький вітерець, адже розвиває диван швидкість лише 10 км/годину. При цьому приблизна довжина дивана сягає двох метрів, ширина – 80 см, а висота – понад метр.

Щоб змусити рухатися те, що за задумом повинно стояти у помешканнях, винахідник вбудував двигун, акумулятори та контролер. Ці деталі Аркадій Фішман привіз зі Слов’янська, які зняв з іншого саморобного електротранспорту – з моноколеса. За його словами, сам виріб привезти з собою не зміг.

«Воно в мене лежало. Я думаю, що воно в мене без діла лежить, треба щось робити. Вирішив зробити щось цікаве, щоб підбадьорити людей. Думав, що б таке зробити, на чому буде зручно їздити. Як відомо, найзручніше – бути на дивані», – розповів чоловік.

Ба більше, спершу транспорт навіть й диваном не був, адже звичні меблі б не підійшли для втілення задуму. За словами творця, у звичайних диванів ширина, висота та вага – не ті. Тож він сам продумав розміри, придбав необхідні матеріали та зробив конструкцію, схожу на диван.

Аркадій Фішман також поділився, що його транспортний засіб не підлягає жодній реєстрації, адже не дотягує до необхідних показників, зазначених у законі.

Звісно, що окрім правоохоронців, такий незвичний транспорт викликає цікавість і у місцевих жителів. За словами Фішмана, під час поїздок його знімав на камеру ледь не кожен другий. Зупинялися й машини, щоб подивитися на диван. Тож своєї цілі винахідник досягнув.

Проте зараз цікавий транспортний засіб перебуває на ремонті.

Раніше повідомлялося, що у Китаї створили пристрій, який дозволяє цілуватися на відстані.

Теги: транспорт відео

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