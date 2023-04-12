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США розширили санкції проти Росії, що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі. Головне за 12 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США розширили санкції проти Росії, що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі. Головне за 12 квітня
фото з відкритих джерел

Під американські обмеження потрапили 17 суден під російським прапором, в основному, призначених для вантажоперевезень

США розширили санкції проти Росії,Шмигаль прибув із візитом до Америки,що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі,шокуюча страта українського військового. Ці та інші події 12 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

США розширили санкції проти Росії: обмеження торкнулися банку в Угорщині

Сполучені Штати Америки суттєво розширили санкції проти країни-агресора Росії. У «чорний список» додали понад 30 фізичних та близько 90 юридичних осіб. Про це повідмоляє Мінфін США.

Шмигаль прибув із візитом до США: чого очікувати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 12 квітня, прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Там у нього заплановано ряд зустрічей. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі 

Після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило фото того, що після себе залишили представники УПЦ МП. Комісія МКІП приступила до виконання обов'язків на території Лаври.

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Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»

На озброєнні ЗСУ з'явилися австралійські безпілотники-камікадзе, виготовлені з картону. Вони летять на відстань до 120 км та несуть 5 кг вибухівки. У незалежній Україні такий напрямок військової інженерної думки як розробка безпілотних літальних апаратів, на жаль, майже не розвивався. Виробництво дронів не мало жодної підтримки з боку держави – ані фінансової, ані технологічної.

Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади

12 квітня в інтернеті було поширено відео, на якому російські окупанти по-звірячому стратили українського воїна. На опублікованих кадрах видно, як терористи відрізають голову ножем ще живому солдату ЗСУ.Президент Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на черговий злочин країни-агресорки Росії

Що таке «список Путіна» і чому туди потрапила Собчак, а не Познер?

База «Список Путіна» є окремим спецпроєктом Форуму вільної Росії – тієї частини російської ліберальної опозиції, яку умовно називають «групою Каспарова». Ця база, як зазначено на самому сайті проєкту, створена «з метою пошуку, закріплення та уніфікації даних про осіб, відповідальних за створення і функціонування системи узурпації влади і подавлення громадянських свобод в Росії, а також військових злочинців та відповідальних за розпалювання війни». «Список Путіна» – не перша спроба уніфікувати і описати злочини людей, які юридично ще не доведені, однак можуть стати підставою для проведення слідчих дій у майбутньому. Наразі у списку перебуває 1796 фігурантів, які відсортовані по окремих категоріях – від «власників Росії» до «Пропагандистів» і «Пособників».

Суд обрав запобіжний захід керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію

Суд обрав запобіжний захід черкаському митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Феодосію. Його помістили під домашній арешт. Про це йдеться на сторінці Черкаської єпархії УПЦ МП у Facebook.

Нагадаємо, триває 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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