Киргизький президент просить старійшин допомогти врегулювати прикордонний конфлікт

Стрілянина на кордоні двох країн почався в середу, 28 квітня

Садир Жапаров розповів про своє бачення досягнення миру з Таджикістаном

Конфлікт на кордоні з Таджикистаном поставив під загрозу територіальну цілісність Киргизії. Про це 2 травня в зверненні до громадян заявив президент країни Садиров Жапаров. При цьому дві держави в подальшому не мають допустити продовження збройних сутичок на кордоні, сказав він.

«Обидві сторони не повинні допустити продовження збройної сутички! Тому що ми вічні сусіди. Наша мета – добробут нашого народу, територіальна цілісність нашої країни(...) З метою запобігання подальших конфліктів, я пропоную створити комісію з підтримки миру, що складається зі старійшин по обидва боки, які проживають в сусідніх або змішаних селах», – цитує слова Жапарова його пресслужба.

За словами президента, «територіальна цілісність і безпека Киргизстану перебували під загрозою, а спокій мирного народу було порушено», проте завдяки прикордонникам і правоохоронним органам Киргизстану вдалося зберегти територіальну цілісність країни.

«У результаті безстрашного і наполегливого захисту кордонів прикордонниками і силовими органами Киргизстану почалися переговори, і був визначений тільки дипломатичний шлях вирішення конфлікту», – зазначив Жапаров.

Він додав у зв'язку з цим, що «можна з розумінням поставитися і до наших молодих людей, які хотіли потрапити до Баткену і вимагали зброю, таким чином вони виявляли свій патріотизм».

«Однак було неможливо їм надати зброю, щоб запобігти повномасштабного конфлікту і збереження стабільності. Ми не повторили чужих помилок. Водночас, не можна забувати, що деякі провокатори небезпечніше зовнішніх сил», – наголосив Жапаров.

Стрілянина на кордоні двох країн почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний» в селі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.

За попередніми даними, у результаті прикордонних зіткнень загинула 31 людина. Ще понад 120 були поранені

Напередодні Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення збройного конфлікту, відведення військ до місць постійної дислокації та створення спільної робочої групи для переговорного процесу.

Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

30 квітня зранку Таджикистан і Киргизстан оприлюднили заяву про припинення конфлікту.

Учора делегації Киргизстану і Таджикистану провели зустріч на нейтральній території.

За підсумками зустрічі було підписано протокол про наміри провести демаркацію та делімітацію спільного кордону.

Нагадаємо, що Садир Жапаров був обраний президентом Киргизстану 10 січня 2021 року. У 2017-му Садира Жапарова засудили до 11 років і шести місяців позбавлення волі у справі про захоплення заручника. В ході протестів восени 2020 року його звільнили з в'язниці. 6 жовтня він був затверджений на посаді прем'єра, а з 15 жовтня, після відставки Сооронбая Жеенбекова, виконував обов'язки президента. Перед участю у виборах президента Жапаров склав із себе повноваження.