На президентських виборах в Киргизії перемагає кандидат з тюремним минулим

Опозиція заявляє про фальсифікації голосування

За попередніми даними ЦВК Киргизії на виборах президента країни, що пройшли сьогодні перемагає Садир Жапаров, за якого проголосувало майже 80% виборців. Його головний конкурент Адахан Мадумаров набрав лише 7%, ніхто з інших кандидатів не набирає більше 2% голосів.

Дострокові президентські вибори у країні, були призначені після зречення Сооронбая Жеенбекова на тлі масових протестів у жовтні минулого року. Одночасно з цим проходив референдум про форму правління в країні. На пост глави держави претендували 17 кандидатів. Явка склала трохи більше 33%. Аналогічна явка була і на референдумі, який в ЦВК визнали таким, що відбувся. За попередніми даними, понад 80% виборців висловилися за президентську форму правління. За парламентську республіку проголосували 10,5%.

У 2017-му Садира Жапарова засудили до 11 років і шести місяців позбавлення волі у справі про захоплення заручника. В ході протестів восени 2020 року його звільнили з в'язниці. 6 жовтня він був затверджений на посаді прем'єра, а з 15 жовтня, після відставки Сооронбая Жеенбекова, виконував обов'язки президента. Перед участю у виборах президента Жапаров склав із себе повноваження.

Ряд опозиційних сил вже звинуватили переможця у фальсифікаціях та використанні адмінресурсу. Як пише видання 24.kg, про невизнання виборів вже заявив лідер партії «Бутун Киргизстан» Адахан Мадумаров, а також колишній глава комітету нацбезпеки Абділь Сегізбаєв.

Як повідомлялося раніше, протести у Киргизстані розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Згодом парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

14 жовтня Жеенбеков провів зустріч з новим прем'єр-міністром Садиром Жапаровим. На цій зустрічі прем'єр зажадав, щоб президент пішов у відставку ввечері того ж дня.

15 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через «напружену ситуацію в Бішкеку» та закликав громадян не допустити пролиття крові.

16 жовтня парламент Киргизстану скасував режим надзвичайного стану в столиці країни Бішкеку.

24 жовтня Центрвиборчком країни призначив нові вибори 10 грудня.