Китайська розвідка маскується під рекрутерів у LinkedIn – ФБР

Five Eyes: китайські агенти виманюють дедалі небезпечнішу інформацію в обмін на тисячі доларів за матеріал

США та їхні союзники по розвідці вперше випустили спільне попередження: китайські спецслужби дедалі активніше використовують LinkedIn та інші платформи для пошуку роботи, щоб вербувати чинних і колишніх військових та урядовців Заходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як працює схема

Китайські агенти не представляються розвідниками – вони виходять на потенційні цілі під виглядом рекрутерів із приватних консалтингових фірм, кадрових агентств або аналітичних центрів. У LinkedIn, на платформах Indeed та Upwork вони розміщують оголошення про вакансії аналітиків із зовнішньої політики або оборонної сфери.

Людина, яка відгукується, спершу отримує «пробне завдання» – написати аналітичну записку з питань, пов'язаних із Китаєм. Нічого підозрілого. Але далі завдання стають дедалі серйознішими, розмови переносяться із LinkedIn у зашифровані месенджери, а за кожен матеріал можуть платити кілька тисяч доларів – через PayPal, Zelle, Wise або навіть криптовалюту.

Головні цілі – власники допуску до секретної інформації, військові зі знаннями про Індо-Тихоокеанський регіон, а також дипломати, науковці, журналісти та співробітники аналітичних центрів із непрямим доступом до урядових даних.

Чому це небезпечно

Спільний бюлетень випустили ФБР, британська MI5 та розвідки Австралії, Канади і Нової Зеландії – разом вони утворюють альянс обміну розвіданими «П'ять очей» (Five Eyes). Ініціатива названа безпрецедентною: раніше ці відомства ніколи не видавали такого попередження спільно. Примітно, що публікація збіглася із загальним посиленням напруги між Заходом і Пекіном – зокрема на тлі того, що США поступово згортають свою роль у НАТО, залишаючи Європу один на один із новими загрозами.

Схема небезпечна ще й тим, що завербовані часто не усвідомлюють, у що вони втягнулися – принаймні на початку. Між тим наслідки можуть бути серйозними.

«Певні типи даних здатні забрати життя військових на передовій, підірвати нашу економічну стабільність і втрутитися у демократичні процеси», – йдеться у попередженні MI5.



Тим, хто все ж зважиться на співпрацю з китайськими агентами, спецслужби нагадують: це загрожує кримінальним переслідуванням за законами про шпигунство.

Навіщо це Китаю

Зібрана таким способом інформація дає Пекіну перевагу над країнами Five Eyes – насамперед у питаннях військової доктрини, зовнішньополітичних планів і розвідувальних можливостей. Особливо Китай цікавлять фахівці з Індо-Тихоокеанського регіону – зони, де суперництво між Пекіном і Вашингтоном загострюється. До речі, китайські хакери вже атакували технологічних та юридичних гігантів США – LinkedIn-вербування є частиною тієї ж масштабної розвідувальної стратегії Пекіна.

Нагадаємо, це не перша операція китайської розвідки з вербування на Заході. Раніше Five Eyes попереджали про спроби Пекіна вербувати колишніх військових пілотів країн НАТО для навчання китайських льотчиків – за гонорари до 350 тисяч доларів.