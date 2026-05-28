Від престижних стартів до ліквідації на війні. ЗСУ знищили майстра спорту з лижних перегонів

25 жовтня 2025 року захисники України знищили загарбника Тітова

Сили оборони ліквідували російського окупанта Олексія Тітова. Про це інформує «Главком».

Олексій Тітов народився 9 серпня 1989 року. Займався лижними перегонами. Виконав норматив майстра спорту Росії.

Брав участь у всеросійських та міжнародних стартах. Зокрема, у 2010 році змагався у Фінляндії. Також працював вчителем фізкультури.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 3 червня 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.