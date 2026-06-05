Українські військові взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт

Зруйнований термінал Донецького аеропорту, який Росія перетворила на військово-логістичну базу та майданчик для запуску «Шахедів»

Серафим Гордієнко: невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника

Підрозділ 1 Окремого центру Сил безпілотних систем (14 полк) взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт, систематично знищуючи ворожу техніку, пускові установки «Шахедів» та логістичну інфраструктуру. В підрозділі назвали операцію першою такого типу в сучасній воєнній історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 1 ОЦ СБС.

Аеропорт як військова база окупантів

Росіяни перетворили Донецький аеропорт на військово-логістичний вузол і головний майданчик для запусків ударних «Шахедів». Зокрема, для запуску дронів об'єкт використовує елітний підрозділ РФ «Рубікон».

скріншот із відео 1 ОЦ СБС

Звідси противник планував і здійснював терористичні атаки на українські міста. Однак оператори 1 Окремого центру Сил безпілотних систем планомірно вражають ворожу інфраструктуру просто на злітній смузі: нищать пускові установки, транспортні машини та знищують обслуговуючий персонал. Паралельно ведеться полювання на мобільні вогневі групи та засоби ППО, через що окупанти вимушені скасовувати вильоти.

Що вже знищено

За даними підрозділу, ціль операції – повністю вивести аеродром із ладу. Вже знищено пускові установки «Шахедів», будівельні крани, автомобільну техніку та склади.

Крім того, під удар потрапили:

засоби протиповітряної оборони;

інженерна техніка та паливозаправники;

логістичні об'єкти.

«Вогневий контроль ДАП, який здійснював 1 ОЦ – це приклад асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника. Це те, що робить нас – нами», – заявив відповідальний за планування Серафим «Фалько» Гордієнко, офіцер 1 ОЦ СБС (14 полк).

У підрозділі підкреслюють: раніше окупанти почувалися на території аеропорту в повній безпеці. Тепер об'єкт перетворено на пастку – захищеного тилу для них там більше немає.

Нагадаємо, оператори 1-го окремого центру СБС раніше завдали удару по авіації РФ у Єйську, знищивши літаки, зенітний комплекс «Панцирь-С1» та корабель з боєкомплектом у Бердянську. До слова, аналітики ще у серпні 2025 року пояснювали, навіщо Росія намагається відновити Донецький аеропорт: окупанти зводили закриті складські приміщення та готували майданчик для паливних баків.