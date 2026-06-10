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Китай завершив морську операцію біля східного узбережжя Тайваню

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Китай завершив морську операцію біля східного узбережжя Тайваню
Китайські військові кораблі під час морської операції
фото з відкритих джерел

Пекін завершив кількаденну морську спеціальну операцію 


 

Міністерство транспорту Китаю оголосило про успішне завершення спеціальної операції із забезпечення правопорядку на морському транспорті у водах на схід від острова Тайвань. Спецзаходи тривали чотири дні – з суботи по середу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання China Daily.

Чому Китай підняв флот

У Пекіні офіційно визнали, що операція стала відповіддю на дії Токіо та Маніли. Напередодні Японія та Філіппіни оголосили про початок двосторонніх переговорів про делімітацію (розмежування) своїх виключних економічних зон та континентального шельфу саме на схід від Тайваню.

Оскільки комуністичний Китай вважає Тайвань власною провінцією, будь-яке міжнародне розмежування морських зон поблизу острова без узгодження з КНР там назвали «серйозним порушенням територіального суверенітету та морських інтересів держави».

Китайська морська операція 

Для демонстрації сили у Тайванській протоці та на схід від острова Китай розгорнув потужне корабельне угруповання.

В операції брали участь:

  • флагманське морське патрульне судно «Хайсюнь 09» (водотоннажністю 10 тис. тонн);
  • велике патрульно-рятувальне судно «Хайсюнь 06»;
  • гідрографічне геодезичне судно «Хайсюнь 08»;
  • спеціалізоване рятувальне судно «Дунхай Цзю 113».

Під приводом «підтримки навігаційного порядку» екіпажі китайських кораблів провели масштабну зачистку акваторії. Зокрема, вони примусово перевіряли ідентифікаційні коди і навігаційне обладнання іноземних цивільних суден, патрулювали ключові якірні стоянки та зони будівництва на шельфі.

Окрему увагу китайські військові та правоохоронці приділили районам із високим ризиком зіткнення суден, а також водам, де прокладені стратегічні підводні кабелі живлення та зв’язку для підводних човнів.

«Міністерство транспорту заявило, що операція посилила можливості Китаю із забезпечення морського патрулювання та контролю руху у водах на схід від острова Тайвань, а також ще підвищила рівень безпеки морського руху в цьому районі», – зазначає China Daily.

«Главком» писав, що офіційні особи Тайваню публічно заявляють про впевненість у підтримці США, аналітики припускають можливість поступок з боку Трампа. Пекін може спробувати обміняти свою допомогу у врегулюванні війни з Іраном на обмеження американської військової підтримки острова. Трамп уже підтвердив журналістам, що планує особисто обговорити з Сі питання продажу зброї Тайваню, що лише посилило побоювання щодо можливого заморожування майбутніх постачань.

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Теги: Китай військові навчання Тайвань море

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