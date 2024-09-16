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РФ кидає у бій проти ЗСУ на Курщині недосвідчених призовників – Forbes

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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РФ кидає у бій проти ЗСУ на Курщині недосвідчених призовників – Forbes
Українські сили беруть участь у боях за Веселе
фото ілюстративне

Українські броньовані машини стрімко просунулися на кілька кілометрів повз Новий Путь у бік найближчого міста Веселе

Минулого тижня українські сапери прорвали російську оборону вздовж кордону поблизу села Новий Путь, приблизно в 30 км на захід від українського виступу у Курській області. Те, що виглядало коротким та дрібним штурмом, швидко перетворилось на набагато небезпечніше для росіян явище, пише Forbes.

Українські броньовані машини стрімко просунулися на кілька кілометрів повз Новий Путь у бік найближчого міста Веселе. ЗСУ дійшли до південної околиці населеного пункту і практично взяли його під свій контроль. Це сталось не пізніше суботи.

Вже у неділю винищувач Сил оборони скинув плануючу бомбу із супутниковим наведенням на можливу російську позицію в будівлі в центрі Весолого. За знищенням стежили з дрону бійці українського підрозділу БПЛА Khorne. 

«Ми спостерігаємо за всіма вами», – іронізували вони у соцмережах.

Як зазначає видання, російський гарнізон навколо Весолого включає велику кількість погано підготовлених молодих призовників, які, згідно з політикою Кремля, не повинні брати участь у бойових діях. Ймовірно, саме залучення недосвідчених та погано навчених строковиків призвело до швидкого просування ЗСУ на цьому напрямку.

«Це зловісний знак для росіян, що їхні оборонні зусилля у Веселому, вочевидь, також залежать від непідготовлених молодих людей у ​​віці підлітків і на початку 20 років. Якщо росіяни відреагують на українську атаку на Веселе так само, як вони відреагували на ширше українське вторгнення в Курськ минулого місяця, вони можуть зрештою передислокувати деякі краще підготовлені повітряно-десантні сили, щоб притупити український наступ», – наголошує Forbes.

Крім підрозділу Khorne невідомо, які саме українські сили беруть участь у боях за Веселе. Однак варто зазначити, що на відео з БПЛА видно, що у прориві взяли участь броньовані вантажівки Kirpi турецького виробництва, які популярні серед української морської піхоти. 36-та бригада морської піхоти бере участь у бойових діях на схід від Курська, тож, можливо, її бійці залучені й до цієї операції.

За повідомленням Інституту вивчення війни, росіяни відвоювали населений пункт у Курській області РФ, де українські сили також мають просування. 

Теги: Курщина війна наступ росія

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