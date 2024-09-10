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Окупанти розбудовують логістичні шляхи навколо Маріуполя (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти розбудовують логістичні шляхи навколо Маріуполя (фото)
Російські окупанти будують залізничну гілку
фото: Маріупольська міська рада

Росія продовжує будівництво залізниці від Ростова-на-Дону до Маріуполя

Російські окупанти будують залізничну гілку аби скоротити шлях постачання військової техніки на фронт з Ростова-на-Дону до Маріуполя та Волновахи. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За інформацією міської ради, логістичний шлях проходитиме через селище Бойківське (Тельманово) та до території Росії. Частково ділянки цієї гілки було побудовано ще навесні, як резервний варіант колії Гранітне-Маріуполь.

Окупанти розбудовують логістичні шляхи навколо Маріуполя (фото) фото 1

Також Росія будує логістичний шлях Новоазовськ-Бойківське (Тельманове), щоб далі довести до Волновахи та Гранітного.

Окупанти розбудовують логістичні шляхи навколо Маріуполя (фото) фото 2

Маріупольська міська рада нагадує, що окупанти продовжують будівництво залізниці від Ростова-на-Дону до Маріуполя. Далі її планують пустити до Криму.

«Нова гілка залізниці в «глибокому тилу» має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту. Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше окупанти запустили добудовану залізницю з російського Ростова-на-Дону до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. 

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Теги: Маріуполь окупанти окупація росія росіяни Україна війна транспорт

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