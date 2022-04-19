Кияни провели акцію на підтримку заблокованих людей у Маріуполі (фото)

Люди вийшли у центр міста з плакатами та прапором України

У вівторок, 19 квітня, у столиці України пройшла акція на підтримку жителів Маріуполя. Про це повідомив Telegram-канал «Реальний Київ».

Зазначається, що акція «Деблокада – єдиний шанс врятувати заручників у Маріуполі» мала на меті звернути увагу світових лідерів на блокаду Маріуполя та врятувати мирних мешканців. Люди вийшли у центр міста з плакатами та прапором України. Вони закликали міжнародних партнерів допомогти визволити маріупольців.

Відомо, що на сьогодні в Маріуполі лишається близько 100 тисяч цивільних.

Нагадаємо, раніше засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться тільки після успішної битви за Донбас.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по «Азовсталі», але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.