Російські пропагандисти пояснили, навіщо Лавров обдурив Індію

Російські медіапропагандисти пояснили, що Лавров набрехав індійському ЗМІ про відмову від ідеї заміни влади в Україні тому, що Індія – демократична країна

Російське пропагандистське видання заспокоїло росіян щодо можливої відмови від денацифікації України

Росія не відмовиться від заміни влади в Україні. Про це написав Telegram-канал російського пропагандистського видання «Украина.ру».

Автори каналу проаналізували слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що «Москва не збирається змінювати режим в Україні» і пояснили їх читачам.

Виявляється, причиною появи цієї фрази стало те, що Лавров давав інтерв’ю індійському ЗМІ. А Індія – це найбільша (за кількістю населення) демократична держава.

Крім того, Індія, як запевнили автори «Украина.ру», готова співпрацювати з Росією, зокрема, в сфері торгівлі, попри західні санкції.

Саме тому Лавров і набрехав індійському виданню, що від планів скидання чинної демократично обраної української влади Росія уже відмовилася – аби не псувати репутацію РФ в очах демократичної індійської громадськості.

Пояснення заяви Лаврова сподобалося одному із головних російських телепропагандистів, Володимиру Соловйову, той навіть розмістив цинічне пояснення брехні голови МЗС у себе в Telegram-каналі.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін, оголошуючи початок повномасштабної війни проти України, назвав причиною «спецоперації» вигаданий ним самим геноцид з боку «київського режиму».

Втім, далі кремлівські можновладці мало не щотижня у своїх заявах змінювали цілі війни, зокрема, той самий Лавров причиною називав боротьбу із світовим домінуванням США.