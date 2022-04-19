  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Російські пропагандисти пояснили, навіщо Лавров обдурив Індію

    Російські медіапропагандисти пояснили, що Лавров набрехав індійському ЗМІ про відмову від ідеї заміни влади в Україні тому, що Індія &ndash;&nbsp;демократична країна - Російські пропагандисти пояснили, навіщо Лавров обдурив Індію
    Російські медіапропагандисти пояснили, що Лавров набрехав індійському ЗМІ про відмову від ідеї заміни влади в Україні тому, що Індія – демократична країна
    фото: МЗС Росії

    Російське пропагандистське видання заспокоїло росіян щодо можливої відмови від денацифікації України

    Росія не відмовиться від заміни влади в Україні. Про це написав Telegram-канал російського пропагандистського видання «Украина.ру».

    Автори каналу проаналізували слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що «Москва не збирається змінювати режим в Україні» і пояснили їх читачам.

    Виявляється, причиною появи цієї фрази стало те, що Лавров давав інтерв’ю індійському ЗМІ. А Індія – це найбільша (за кількістю населення) демократична держава.

    Крім того, Індія, як запевнили автори «Украина.ру», готова співпрацювати з Росією, зокрема, в сфері торгівлі, попри західні санкції.

    Саме тому Лавров і набрехав індійському виданню, що від планів скидання чинної демократично обраної української влади Росія уже відмовилася – аби не псувати репутацію РФ в очах демократичної індійської громадськості.

    Пояснення заяви Лаврова сподобалося одному із головних російських телепропагандистів, Володимиру Соловйову, той навіть розмістив цинічне пояснення брехні голови МЗС у себе в Telegram-каналі.

    Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін, оголошуючи початок повномасштабної війни проти України, назвав причиною «спецоперації» вигаданий ним самим геноцид з боку «київського режиму».

    Втім, далі кремлівські можновладці мало не щотижня у своїх заявах змінювали цілі війни, зокрема, той самий Лавров причиною називав боротьбу із світовим домінуванням США.

    Теги: росія окупанти війна Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські пропагандисти пояснили, навіщо Лавров обдурив Індію