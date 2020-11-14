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    Клінічні випробування препарату «Біовен» для лікування Covid-19 завершилися

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    Використання &laquo;Біовену&raquo;, в комплексі терапії пневмонії, викликаної коронавірусом, дозволяє скоротити летальність у чотири рази, - Єфименко - Клінічні випробування препарату «Біовен» для лікування Covid-19 завершилися
    Використання «Біовену», в комплексі терапії пневмонії, викликаної коронавірусом, дозволяє скоротити летальність у чотири рази, - Єфименко

    Клінічні дослідження препарату були розпочаті в травні

    Українська компанія «Біофарма» завершила клінічні випробування препарату «Біовен» (імуноглобулін) на пацієнтах, у яких діагностували Covid-19. Про це повідомив співвласник компанії Костянтин Єфименко у Facebook.

    «Біофарма» завершила клінічні випробування нашого препарату «Біовен» (імуноглобулін). Клінічні дослідження розпочато в травні, рандомізовано 66 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено в жовтні», – зазначив він.

    За словами Єфименка, використання «Біовену», в комплексі терапії пневмонії, викликаної коронавірусом, у порівнянні зі стандартною терапією дозволяє досягнути статистично достовірних переваг за такими параметрами:

    скорочення летальності у чотири рази – з 23,6% до 6,25%;

    скорочення середнього часу до настання покращення з 9 до 5 днів;

    скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару –  на 3-5 днів.

    Єфименко  додав, що сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну у світі. «Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями переважно у США та Західній Європі, проте «Біофарма» –  перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження і перша, яка їх завершила», –  стверджує Єфименко.

    Він додав, що вчора «Біовен» було включено до протоколу лікування Covid-19, і подякував міністру охорони здоров’я Максиму Степанову і колективу міністерства за підтримку в проведенні дослідження, а також зазначив, що «Біофарма» продовжує роботу зі створення гіперімунного імуноглобуліну.

    Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я повідомляло, що внесе препарат українського виробництва «Біовен» до національного протоколу лікування Covid-19 і профінансує його закупівлю.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей. Також відомо, що одужали 4962 особи (у попередній день 6155), а 191 – померло від ускладнень (вчора 172 людини). Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 листопада в країні, захворіло – 525176 осіб, одужало – 238811 осіб, летальних випадків – 9508, проведено ПЛР-тестувань – 3876966.

    Теги: Facebook хвороби ліки коронавірус
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