Клінічні випробування препарату «Біовен» для лікування Covid-19 завершилися

Використання «Біовену», в комплексі терапії пневмонії, викликаної коронавірусом, дозволяє скоротити летальність у чотири рази, - Єфименко

Клінічні дослідження препарату були розпочаті в травні

Українська компанія «Біофарма» завершила клінічні випробування препарату «Біовен» (імуноглобулін) на пацієнтах, у яких діагностували Covid-19. Про це повідомив співвласник компанії Костянтин Єфименко у Facebook.

«Біофарма» завершила клінічні випробування нашого препарату «Біовен» (імуноглобулін). Клінічні дослідження розпочато в травні, рандомізовано 66 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено в жовтні», – зазначив він.

За словами Єфименка, використання «Біовену», в комплексі терапії пневмонії, викликаної коронавірусом, у порівнянні зі стандартною терапією дозволяє досягнути статистично достовірних переваг за такими параметрами:

скорочення летальності у чотири рази – з 23,6% до 6,25%;

скорочення середнього часу до настання покращення з 9 до 5 днів;

скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару – на 3-5 днів.

Єфименко додав, що сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну у світі. «Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями переважно у США та Західній Європі, проте «Біофарма» – перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження і перша, яка їх завершила», – стверджує Єфименко.

Він додав, що вчора «Біовен» було включено до протоколу лікування Covid-19, і подякував міністру охорони здоров’я Максиму Степанову і колективу міністерства за підтримку в проведенні дослідження, а також зазначив, що «Біофарма» продовжує роботу зі створення гіперімунного імуноглобуліну.

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я повідомляло, що внесе препарат українського виробництва «Біовен» до національного протоколу лікування Covid-19 і профінансує його закупівлю.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей. Також відомо, що одужали 4962 особи (у попередній день 6155), а 191 – померло від ускладнень (вчора 172 людини). Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 листопада в країні, захворіло – 525176 осіб, одужало – 238811 осіб, летальних випадків – 9508, проведено ПЛР-тестувань – 3876966.