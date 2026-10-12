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Одещина: немовля померло від голоду, посадовиця отримала підозру через бездіяльність

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Одещина: немовля померло від голоду, посадовиця отримала підозру через бездіяльність
Підозру отримала начальниця Служби у справах дітей Білгород-Дністровської міської ради Одеської області Світлана Лавроневич
фото: Офіс Генерального прокурора

Про небезпечні умови проживання дітей соціальним службам було відомо ще з 2025 року

На Одещині одномісячний хлопчик помер унаслідок тяжкого недоїдання та відсутності належного догляду. Після трагедії правоохоронці повідомили про підозру керівниці Служби у справах дітей одного з районів області. За версією слідства, посадовиця знала про неналежні умови проживання дітей, однак своєчасно не забезпечила їхнього захисту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, підозру отримала Світлана Лавроневич, яка обіймає посаду начальниці Служби у справах дітей Білгород-Дністровської міської ради Одеської області.

За даними прокуратури, ще в червні 2025 року під час перевірки встановили, що 23-річна жінка неналежно доглядає за трьома синами віком чотири, три та півтора року. Згодом мати перестала допускати соціальних працівників до помешкання.

Одещина: немовля померло від голоду, посадовиця отримала підозру через бездіяльність фото 1
фото: Офіс Генерального прокурора

Комісія з питань захисту прав дитини ухвалила рішення про тимчасове влаштування хлопчиків до патронатної сім'ї. Однак, за версією слідства, керівниця Служби у справах дітей своєчасно не забезпечила його виконання, тому діти залишилися з матір'ю.

У березні 2026 року жінка народила четвертого сина. Попри раніше виявлені порушення, родині не забезпечили належного соціального супроводу, а відповідні служби не оцінили безпеку новонародженого.

За інформацією правоохоронців, немовля не отримувало належного харчування та догляду, а також не перебувало під медичним наглядом. У віці одного місяця хлопчика госпіталізували, проте врятувати його не вдалося.

Причиною смерті стали тяжка білково-енергетична недостатність, затримка розвитку та недостатність харчування. Водночас захворювань чи вроджених вад, які могли спричинити смерть, у дитини не виявили.

Слідство вважає, що належний догляд міг врятувати немовля. Лише після його смерті трьох старших братів вилучили з родини та влаштували до патронатної сім'ї.

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили начальниці Служби у справах дітей про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людини, за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, посадовиця знала про неналежні умови проживання дітей, однак не забезпечила своєчасного виконання рішення про їхнє вилучення з родини. Прокуратура клопоче про взяття підозрюваної під варту та відсторонення від посади.

Окремо суд розглядає справу матері дітей, яку обвинувачують у злісному невиконанні обов'язків із догляду за дитиною. Наразі жінка перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше на Одещині вже фіксували випадки неналежного виконання обов'язків службами у справах дітей. Зокрема, після виявлення тіла хлопчика в морозильній камері однієї з квартир Одеси у лютому 2025 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював перевірку. За її результатами омбудсмен заявив, що відповідні служби системно ігнорували свої обов'язки, не надали матері з дітьми статусу родини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та не реагували на повідомлення правоохоронців про загрозу для дітей.

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Теги: прокуратура Одеса

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