Били та незаконно утримували чоловіків. В Одесі дев’ять працівників ТЦК отримали вироки

У червні 2026 року працівники ДБР викрили групу працівників районного ТЦК, які організували незаконне доставлення та утримання чоловіків

Дев’ятеро фігурантів визнали вину та уклали угоди про визнання винуватості, які затвердив суд

Приморський районний суд Одеси визнав винними дев’ятьох працівників районного ТЦК та СП, причетних до незаконного утримання чоловіків і насильства під час мобілізаційних заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

У червні 2026 року працівники ДБР викрили групу працівників районного ТЦК, які організували незаконне доставлення та утримання чоловіків у приміщеннях центру комплектування. Потерпілих били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження.

Дев’ятеро фігурантів визнали вину та уклали угоди про визнання винуватості, які затвердив суд.

Суд призначив:

Трьом фігурантам за незаконне позбавлення волі та катування – по сім років позбавлення волі.

Ще одному за незаконне позбавлення волі, катування та грабіж – сім років і один місяць позбавлення волі.

Двом за незаконне позбавлення волі – п'ять років і один місяць позбавлення волі.

Одному за незаконне позбавлення волі – п'ять років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на два роки.

Двом за незаконне позбавлення волі – по два роки позбавлення волі, замінені на службове обмеження на той самий строк.

Чотирьом засудженим за катування також заборонено обіймати посади у підрозділах районних ТЦК та СП протягом трьох років.

Ще двоє працівників ТЦК вини не визнали. Рішення щодо них суд ухвалить за результатами розгляду обвинувачень.

До слова, у серпні 10 військовослужбовцям одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси було повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі та катуванні громадян.