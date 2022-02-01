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    ДБР проводить обшуки у Коболєва: деталі справи

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    Слідчі провели обшуки вдома та в офісі Андрія Коболєва - ДБР проводить обшуки у Коболєва: деталі справи
    Слідчі провели обшуки вдома та в офісі Андрія Коболєва
    фото: ДБР

    Держбюро розслідує «незаконне відчуження» газу на 2,2 млрд грн

    Державне бюро розслідувань проводило обшуки у будинку та офісі ексглави «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Слідчі розповіли деталі справи.

    У повідомленні йдеться, що ДБР здійснює досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 млн кубометрів природного газу посадовцями АТ «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України» за співучасті з іншими особами.

    «Слідством перевіряється інформація щодо правомірності повернення «Нафтогазом України» боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому», – йдеться у повідомленні.

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    ДБР проводить обшуки у Коболєва: деталі справи
    ДБР проводить обшуки у Коболєва: деталі справи

    За даними слідства, керівництво НАК за зверненням АТ «Укртрансгаз» погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав.

    «Керуючись рішенням керівництва державної компанії Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів куб. м природного газу. За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, за даними слідства, що керівник НАК «Нафтогаз України» підписав рішення акціонера АТ «Укртрансгаз» щодо мирових угод без погодження наглядової ради НАК.

    Раніше стало відомо, що ДБР проводить обшуки у Коболєва, однак деталей справи не повідомлялося.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня 2021 року звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

    Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

    У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідної заяви не писав.

    ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

    Восени Коболєв та Вітренко посварилися в прямому етері (відео).

    У січні цього року наступник Коболєва Юрій Вітренко звинуватив попередників у тому, що Україна за рік скоротила видобуток газу.

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    Теги: газ Нафтогаз України Андрій Коболєв документи розслідування Державне бюро розслідувань Укртрансгаз
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    ДБР проводить обшуки у Коболєва: деталі справи