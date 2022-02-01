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    ДБР проводить обшуки у ексглави «Нафтогазу» Коболєва – ЗМІ

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    Співробітники ДБР проводять обшуки в ексглави правління НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Андрія Коболєва - ДБР проводить обшуки у ексглави «Нафтогазу» Коболєва – ЗМІ
    Співробітники ДБР проводять обшуки в ексглави правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва
    фото з відкритих джерел

    За інформацією ЗМІ, обшуки проводять вдома та в офісі Коболєва

    Співробітники ДБР проводять обшуки в колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. Про це пишуть низка ЗМІ з посиланням на джерела.

    За інформацією джерела «Цензор.Нет», обшуки проводять вдома та в офісі Коболєва.

    Держбюро розслідувань підтвердило виданню Zn.ua факт обшуків, наголосивши, що деталі будуть оприлюднені пізніше.

    «Проводяться слідчі дії», – сказали у відомстві.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня 2021 року звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

    Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

    У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідної заяви не писав.

    ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

    Восени Коболєв та Вітренко посварилися в прямому етері (відео).

    У січні цього року наступник Коболєва Юрій Вітренко звинуватив попередників у тому, що Україна за рік скоротила видобуток газу.

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    Теги: обшук Нафтогаз України Андрій Коболєв Державне бюро розслідувань
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    ДБР проводить обшуки у ексглави «Нафтогазу» Коболєва – ЗМІ