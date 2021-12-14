Секретар РНБО сказав, коли почнеться нова хвиля Covid-19

За словами секретаря РНБО, для того, щоб нової хвилі не було, людям треба вакцинуватися

РНБО наполягає, що в Україні треба вводити бустерну дозу

З 15-20 лютого 2021 року в Україні може бути нова хвиля зростання захворюваності на Covid-19. Такий прогноз озвучив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в коментарі «Укрінформу».

«Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого можемо мати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися», – зазначив він.

Водночас Данілов підкреслив, що у разі вакцинації для 75-85% населення країни перебіг захворювання буде значно легшим, «можемо навіть не помітити» росту захворюваності.

Данілов підкреслив, що потрібно виходити на щеплення 300-400 тисяч на добу, а також наголосив на необхідності запровадження бустерної дози.

«Ми наполягаємо, що нам треба вводити бустерну дозу, починати треба з літніх людей», – сказав секретар РНБО.

Данілов також додав, що штам «Омікрон» таки потрапить в Україну, але закликав не боятися його. Він пояснив, що хоч «Омікрон» є більш заразним, але протікає легше за «Дельту».

Раніше епідеміологиня назвала терміни нової хвилі пандемії в Україні.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта».

Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

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