Учасники зустрічі глав МЗС масово захворіли на Covid-19

Імена тих, хто захворів, шведська преса не називає

Український міністр також був на зустрічі у Швеції

П'ятнадцять учасників зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Швеції заразилися коронавірусом. Про це повідомляє шведська газета Dagens Nyheter.

Covid-19 виявлено у п'ятнадцяти осіб із дев'яти країн. Зустріч проходила у Стокгольмі 2-3 грудня. Участь у заході брали понад 50 глав зовнішньополітичних відомств, зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен.

Уточнюється, що зустріч була організована відповідно до рекомендацій управління охорони здоров'я, а її учасники мали змогу пройти ПЛР-тестування. Крім того, після завершення заходу МЗС Швеції розіслало персоналу та всім учасникам інформацію про важливість поінформованості про симптоми та тестування на їх наявність.

На полях міністерського засідання ОБСЄ у Стокгольмі відбулася зустріч українського міністра та державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Також Кулеба провів переговори з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

У Стокгольмі Кулеба закликав НАТО відкинути вимогу РФ щодо гарантій невступу України до Альянсу.