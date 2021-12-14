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    Учасники зустрічі глав МЗС масово захворіли на Covid-19

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    Імена тих, хто захворів, шведська преса не називає&nbsp; - Учасники зустрічі глав МЗС масово захворіли на Covid-19
    Імена тих, хто захворів, шведська преса не називає 
    фото: Erik Simander/TT

    Український міністр також був на зустрічі у Швеції

    П'ятнадцять учасників зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Швеції заразилися коронавірусом. Про це повідомляє шведська газета Dagens Nyheter.

    Covid-19 виявлено у п'ятнадцяти осіб із дев'яти країн. Зустріч проходила у Стокгольмі 2-3 грудня. Участь у заході брали понад 50 глав зовнішньополітичних відомств, зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен.

    Уточнюється, що зустріч була організована відповідно до рекомендацій управління охорони здоров'я, а її учасники мали змогу пройти ПЛР-тестування. Крім того, після завершення заходу МЗС Швеції розіслало персоналу та всім учасникам інформацію про важливість поінформованості про симптоми та тестування на їх наявність.

    На полях міністерського засідання ОБСЄ у Стокгольмі відбулася зустріч українського міністра та державного секретаря США Ентоні Блінкена.

    Також Кулеба провів переговори з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

    У Стокгольмі Кулеба закликав НАТО відкинути вимогу РФ щодо гарантій невступу України до Альянсу.

    Теги: Швеція МЗС ЄС ОБСЄ Дмитро Кулеба коронавірус
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    Учасники зустрічі глав МЗС масово захворіли на Covid-19