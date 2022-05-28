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    Події в Україні

    ЗСУ контратакують на Донбасі: Комишуваху відбили у ворога – Арестович

    Російські окупанти скорочують наступ - ЗСУ контратакують на Донбасі: Комишуваху відбили у ворога – Арестович
    Російські окупанти скорочують наступ
    фото з відкритих джерел

    Радник Банкової розповів хороші новини з фронту

    Українські захисники 27 травня пішли у контрнаступ на Луганщині та відбили Комишуваху. Окупанти наступали на неї, аби мати змогу оточити Лисичанськ. Однак наразі в лавах росіян відчувається надлам. Про це в розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в і нтерв’ю каналу «Фейгін Live».

    Арестович розповів, що у напрямку від Ізюма до Сєвєродонецька відбуваються цікаві зміни. Російські війська почали там трохи видихатися.

    «Дуже цікаве явище відбувається. Вони тикалися по всіх напрямках, наступали, як могли, скрізь. А зараз вони почали лише на окремих напрямках рухатися, намагаються зосереджуватися, сконцентровувати там сили. Тобто не широким фронтом, а вузьким», – додав радник.

    За його словами, як і завжди, загарбники концентрують туди удари авіації та артилерії та намагаються протиснути українських військових. Проте в них нічого не вдається.

    «Однак скорочення фронту, цей наступ – це ознаки того, що вони злегка видихаються», – зауважив Арестович.

    Нагадаємо, Сєвєродонецьк під українським прапором: ситуація на Луганщині.

    Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович говорив: вважає, що найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

    Напередодні Арестович сказав, що Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

    Крім того, Зеленський назвав ключові напрямки, де наразі триває наступ ворога.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    ЗСУ контратакують на Донбасі: Комишуваху відбили у ворога – Арестович