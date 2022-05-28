ЗСУ контратакують на Донбасі: Комишуваху відбили у ворога – Арестович

Радник Банкової розповів хороші новини з фронту

Українські захисники 27 травня пішли у контрнаступ на Луганщині та відбили Комишуваху. Окупанти наступали на неї, аби мати змогу оточити Лисичанськ. Однак наразі в лавах росіян відчувається надлам. Про це в розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в і нтерв’ю каналу «Фейгін Live».

Арестович розповів, що у напрямку від Ізюма до Сєвєродонецька відбуваються цікаві зміни. Російські війська почали там трохи видихатися.

«Дуже цікаве явище відбувається. Вони тикалися по всіх напрямках, наступали, як могли, скрізь. А зараз вони почали лише на окремих напрямках рухатися, намагаються зосереджуватися, сконцентровувати там сили. Тобто не широким фронтом, а вузьким», – додав радник.

За його словами, як і завжди, загарбники концентрують туди удари авіації та артилерії та намагаються протиснути українських військових. Проте в них нічого не вдається.

«Однак скорочення фронту, цей наступ – це ознаки того, що вони злегка видихаються», – зауважив Арестович.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк під українським прапором: ситуація на Луганщині.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович говорив: вважає, що найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Напередодні Арестович сказав, що Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

Крім того, Зеленський назвав ключові напрямки, де наразі триває наступ ворога.

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